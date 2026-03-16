Theo sử sách, nữ anh hùng Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của nhà Đông Hán năm 40. Sau khi giành thắng lợi, nữ anh hùng Trưng Trắc được suy tôn làm vua, xưng là Trưng Vương (Trưng Nữ Vương), đóng đô ở Mê Linh (thuộc Hà Nội ngày nay).

Chính quyền của Trưng Vương tồn tại khoảng 3 năm, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 200 năm người Việt giành lại quyền tự chủ trước các triều đại phong kiến phương Bắc.

Trong khi đó, Lý Chiêu Hoàng là vị hoàng đế thứ 9 và cũng là cuối cùng của triều Lý (1010-1225). Bà được xem là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử các vương triều phong kiến Việt Nam, nhưng không phải là nữ vương đầu tiên của đất nước.

Sử gia Lê Văn Hưu (1230-1322) từng viết:

“Trưng Trắc, Trưng Nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, đủ biết hình thế nước Việt ta có thể dựng được cơ nghiệp bá vương”.

(Lời bình của Lê Văn Hưu được chép lại trong Đại Việt sử ký toàn thư).