Chính xác

Quốc gia tiêu thụ nhiều xăng nhất thế giới là Mỹ. Trung bình mỗi ngày, nước này tiêu thụ khoảng hơn 8,8 triệu thùng xăng, theo dữ liệu mới nhất từ 190 quốc gia và vùng lãnh thổ của The Global Economy. Xếp sau đó là Trung Quốc với khoảng 3,1 triệu thùng xăng/ngày.

Nếu tính mức tiêu thụ xăng bình quân trên đầu người, Mỹ vẫn đứng đầu. Trung bình một người dân Mỹ dùng khoảng 1.541 lít xăng/năm, gấp gần 7 lần mức trung bình của thế giới.