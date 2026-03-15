1. Quốc gia nào tiêu thụ xăng nhiều nhất thế giới?
-
Trung Quốc
0%
- Ấn Độ
- Mỹ
- Nhật Bản
Quốc gia tiêu thụ nhiều xăng nhất thế giới là Mỹ. Trung bình mỗi ngày, nước này tiêu thụ khoảng hơn 8,8 triệu thùng xăng, theo dữ liệu mới nhất từ 190 quốc gia và vùng lãnh thổ của The Global Economy. Xếp sau đó là Trung Quốc với khoảng 3,1 triệu thùng xăng/ngày.
Nếu tính mức tiêu thụ xăng bình quân trên đầu người, Mỹ vẫn đứng đầu. Trung bình một người dân Mỹ dùng khoảng 1.541 lít xăng/năm, gấp gần 7 lần mức trung bình của thế giới.
2. Trung bình một người Việt Nam tiêu thụ khoảng bao nhiêu lít xăng mỗi năm?
-
100 lít
0%
- 150 lít
- 200 lít
- 250 lít
Theo The Global Economy, một người dân Việt Nam tiêu thụ trung bình 99,5 lít xăng/năm, xếp thứ 113 thế giới. Còn xét theo tổng lượng xăng tiêu thụ mỗi ngày, Việt Nam tiêu thụ khoảng hơn 162.000 thùng/ngày, xếp thứ 25 thế giới.
3. Nước nào có giá xăng rẻ nhất ở khu vực Đông Nam Á?
-
Indonesia
0%
- Philippines
- Malaysia
- Thái Lan
Malaysia hiện có giá xăng thấp nhất Đông Nam Á và là một trong những nước có giá xăng thấp trên thế giới. Theo thống kê của Global Petro Prices, giá xăng của Malaysia hiện nay trung bình là 0,68 USD/lít, tức khoảng 17.850 đồng/lít.
Xét trên toàn thế giới, Lybia là quốc gia có giá xăng thấp nhất hiện nay với giá xăng chỉ 0,024 USD/lít, tương đương với khoảng 630 đồng/lít. Giá xăng tại Libya thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với một chai nước lọc thông thường.
4. Nơi nào có giá xăng đắt nhất thế giới?
-
Israel
0%
- Iran
- Hồng Kông (Trung Quốc)
- Nga
Theo thống kê của Global Petrol Prices, Hồng Kông (Trung Quốc) là nơi có giá xăng đắt đỏ nhất thế giới khi lên đến 3,974 USD/lít, tương đương 104.000 đồng/lít. Top 10 nơi có giá xăng cao nhất thế giới chủ yếu là các nền kinh tế phát triển như Hà Lan, Đan Mạch, Singapore, Đức, Na Uy…
5. Quốc gia nào có tỷ lệ xe điện cao nhất thế giới?
-
Trung Quốc
0%
- Na Uy
- Nhật Bản
- Mỹ
Na Uy là quốc gia có tốc độ “điện hóa” ôtô nhanh nhất toàn cầu. Theo số liệu của Liên đoàn Đường bộ Na Uy (OFV), năm 2025, nước này tiêu thụ gần 180.000 ôtô mới, khoảng 96% là xe thuần điện. Điều này đồng nghĩa, xe động cơ đốt trong và các loại xe khác (kể cả plug-in hybrid) chỉ còn chiếm khoảng 4%. Trong khi năm 2011, tỷ lệ này chỉ là 1%.
