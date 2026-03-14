1. Kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên của Việt Nam diễn ra năm nào?
Năm 1945
- Năm 1946
- Năm 1947
Theo thông tin trên Tạp chí Cộng sản, Quốc hội khóa I (1946-1960) ra đời sau Tổng tuyển cử diễn ra ngày 6/1/1946, với 403 đại biểu được bầu. Đây là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước khởi đầu của nền dân chủ đại diện ở Việt Nam sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.
Tại kỳ họp thứ nhất ngày 2/3/1946, Quốc hội đã công nhận Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Bác Hồ làm Chủ tịch, ông Bảo Đại (tức Vĩnh Thụy) giữ vai trò Cố vấn tối cao.
Quốc hội khóa I có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước dân chủ cộng hòa trong giai đoạn đầu của đất nước. Quốc hội đã xem xét và thông qua hai bản Hiến pháp quan trọng là Hiến pháp Việt Nam 1946 và Hiến pháp Việt Nam 1959, đồng thời ban hành 11 đạo luật và 50 nghị quyết, phê chuẩn Hiệp định Genève 1954.
Đáng chú ý, Luật Cải cách ruộng đất được thông qua tại kỳ họp thứ 3 năm 1953 đã xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến, thực hiện chính sách “người cày có ruộng”, xác lập quyền sở hữu ruộng đất của nông dân.
Thông qua nhiều quyết sách quan trọng về chính trị, kinh tế và xã hội, Quốc hội khóa I góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời đặt nền móng cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa của đất nước.
2. Khoảng cách giữa hai kỳ bầu cử Quốc hội nào kéo dài hơn 14?
Giữa Quốc hội khóa I và khóa II
- Giữa Quốc hội khóa II và khóa III
- Giữa Quốc hội khóa IV và khóa V
- Giữa Quốc hội khóa V và khóa VI
Theo thông tin trên VOV, khoảng cách xa nhất giữa hai kỳ bầu cử Quốc hội của Việt Nam là hơn 14 năm:
Quốc hội khóa I: Ngày 6/1/1946
Quốc hội khóa II: Ngày 8/5/1960
Quốc hội khóa I hoạt động hơn 14 năm, trải qua thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và giai đoạn đầu sau Hiệp định Genève 1954 khi đất nước tạm thời bị chia cắt, trước khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa II diễn ra.
Như vậy, khoảng cách giữa hai kỳ bầu cử này là khoảng 14 năm 4 tháng, dài nhất trong lịch sử bầu cử Quốc hội Việt Nam.
3. Khoảng cách gần nhất giữa hai kỳ bầu cử Quốc hội của Việt Nam là bao nhiêu năm?
1 năm
- 3 năm
- 5 năm
Khoảng cách gần nhất giữa hai kỳ bầu cử Quốc hội của Việt Nam là 1 năm.
Quốc hội khóa V: Ngày 6/4/1975
Quốc hội khóa VI: Ngày 25/4/1976
Quốc hội khoá V có nhiệm kỳ ngắn nhất, từ 4/1975 đến 4/1976 vì được rút ngắn để tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của đất nước thống nhất.
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa V diễn ra ngày 6/4/1975 với kết quả 424 đại biểu được bầu trong tổng số 527 người được giới thiệu ra ứng cử.
4. Kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên sau khi đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, diễn ra năm nào?
1975
- 1976
- 1977
Theo thông tin trên VOV, ngày 25/4/1976 là cột mốc lịch sử, đánh dấu việc đất nước chuyển từ 30 năm đấu tranh giành hòa bình, thống nhất sang thời kỳ xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và phồn vinh. Sự kiện cũng đánh dấu thắng lợi quyết định trong việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
Hơn 23 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, bầu ra 492 đại biểu vào Quốc hội khóa VI.
Từ năm 1976 đến nay, kỳ bầu cử đã ổn định theo nhiệm kỳ 5 năm, thể hiện sự vững vàng của thể chế và điều kiện chính trị - xã hội Việt Nam.
5. Quốc hội khóa nào có số đại biểu được bầu nhiều nhất?
Quốc hội khóa VI
- Quốc hội khóa XIII
- Quốc hội khóa XV
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra ngày 22/5/2011 với tỷ lệ 99,51% cử tri đi bỏ phiếu và đã bầu ra 500 đại biểu. Đây là khóa có số đại biểu trúng cử nhiều nhất.
Theo thống kê của VOV:
- Quốc hội khóa I, ngày 6/1/1946: Có 333 đại biểu.
- Quốc hội khóa II, ngày 8/5/1960: Có 362 đại biểu.
- Quốc hội khóa III, ngày 26/4/1964: Có 366 đại biểu và 87 đại biểu miền Nam lưu nhiệm.
- Quốc hội khóa IV, ngày 11/4/1971: Có 420 đại biểu.
- Quốc hội khóa V, ngày 6/4/1975: Có 424 đại biểu.
- Quốc hội khóa VI, ngày 25/4/1976: Có 492 đại biểu.
- Quốc hội khóa VII, ngày 26/4/1981: Có 496 đại biểu.
- Quốc hội khóa VIII, ngày 19/4/1987: Có 496 đại biểu.
- Quốc hội khóa IX, ngày 19/7/1992: Có 395 đại biểu.
- Quốc hội khóa X, ngày 20/7/1997: Có 450 đại biểu.
- Quốc hội khóa XI, ngày 19/5/2002: Có 498 đại biểu.
- Quốc hội khóa XII, ngày 20/5/2007: Có 493 đại biểu
- Quốc hội khóa XIII, ngày 22/5/2011: Có 500 đại biểu.
- Quốc hội khóa XIV, ngày 22/5/2016: Có 494 đại biểu.
- Quốc hội khóa XV, ngày 23/5/2021: Có 499 đại biểu.
