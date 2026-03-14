Chính xác

Theo thông tin trên Tạp chí Cộng sản, Quốc hội khóa I (1946-1960) ra đời sau Tổng tuyển cử diễn ra ngày 6/1/1946, với 403 đại biểu được bầu. Đây là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước khởi đầu của nền dân chủ đại diện ở Việt Nam sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.

Tại kỳ họp thứ nhất ngày 2/3/1946, Quốc hội đã công nhận Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Bác Hồ làm Chủ tịch, ông Bảo Đại (tức Vĩnh Thụy) giữ vai trò Cố vấn tối cao.

Quốc hội khóa I có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước dân chủ cộng hòa trong giai đoạn đầu của đất nước. Quốc hội đã xem xét và thông qua hai bản Hiến pháp quan trọng là Hiến pháp Việt Nam 1946 và Hiến pháp Việt Nam 1959, đồng thời ban hành 11 đạo luật và 50 nghị quyết, phê chuẩn Hiệp định Genève 1954.

Đáng chú ý, Luật Cải cách ruộng đất được thông qua tại kỳ họp thứ 3 năm 1953 đã xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến, thực hiện chính sách “người cày có ruộng”, xác lập quyền sở hữu ruộng đất của nông dân.

Thông qua nhiều quyết sách quan trọng về chính trị, kinh tế và xã hội, Quốc hội khóa I góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời đặt nền móng cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa của đất nước.