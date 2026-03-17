1. Ai là Chủ tịch Quốc hội trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam?
Nông Đức Mạnh
- Trường Chinh
- Nguyễn Văn Tố
Chủ tịch Quốc hội trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam là ông Nông Đức Mạnh. Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh sinh ngày 11/9/1940, quê xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (cũ), dân tộc Tày. Ông vào Đảng ngày 5/7/1963.
Ông từng giữ nhiều cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VI (dự khuyết) đến khóa X.
Trong hoạt động lập pháp, ông là Chủ tịch Quốc hội khóa IX và X (từ 9/1992 đến 6/2001), đồng thời là đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI và XII. Sau đó, ông được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX và X.
Như vậy, ông đảm nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội ở tuổi 52.
2. Người đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội ở tuổi 53 là ai?
Trường Chinh
- Nguyễn Văn An
- Bùi Bằng Đoàn
Người đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội ở tuổi 53 là ông Trường Chinh. Ông Trường Chinh (tên khai sinh là Đặng Xuân Khu), sinh ngày 9/2/1907, quê làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ); dân tộc Kinh. Ông là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cách mạng Việt Nam, giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước.
Ông từng 3 lần giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (các giai đoạn 1941-1956 và 1986). Ngoài ra, ông là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa I, II, III, IV, V; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa I-V.
Trong hoạt động của Quốc hội, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 9/1960) từ khóa II đến khóa VI, đồng thời là đại biểu Quốc hội các khóa II-VII. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1981-1987).
Sau Đại hội VI của Đảng, ông được phân công làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ 12/1986 cho đến khi qua đời ngày 30/9/1988.
Như vậy, ông đảm nhận chức Chủ tịch Quốc hội ở tuổi 53.
Khi giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tương đương Chủ tịch Quốc hội), ông 53 tuổi.
3. Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam nhận chức ở tuổi bao nhiêu?
57
- 64
- 67
Ông Nguyễn Văn Tố là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam. Ông đảm nhận chức vụ này ở tuổi 57.
Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tố (bút hiệu Ứng Hòe) sinh ngày 5/6/1889, quê Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), dân tộc Kinh. Ông là học giả, nhà văn hóa uy tín trong những năm đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I và giữ cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội (tương đương Chủ tịch Quốc hội) từ 1/1946 đến 11/1946, là người đứng đầu cơ quan lập pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Ông qua đời vào tháng 10/1947, để lại dấu ấn là một trí thức yêu nước tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho văn hóa và đời sống chính trị giai đoạn đầu của Quốc hội Việt Nam.
4. Bao nhiêu người đảm nhận chức Chủ tịch Quốc hội ở tuổi dưới 60?
2
- 3
- 4
Có 4 người đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội (hoặc tương đương) khi dưới 60 tuổi:
Ông Nguyễn Văn Tố và ông Bùi Bằng Đoàn đều giữ chức Trưởng ban Thường trực Quốc hội (tương đương Chủ tịch Quốc hội) ở tuổi 57.
Ông Trường Chinh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở tuổi 53.
Ông Nông Đức Mạnh giữ chức Chủ tịch Quốc hội ở tuổi 52.
5. Người giữ chức Chủ tịch Quốc hội lớn tuổi nhất là ai?
Tôn Đức Thắng
- Nguyễn Hữu Thọ
- Lê Quang Đạo
Người giữ chức Chủ tịch Quốc hội lớn tuổi nhất, khi 71 tuổi, là ông Nguyễn Hữu Thọ.
Ông Nguyễn Hữu Thọ (bí danh Ba Nghĩa) sinh ngày 10/7/1910, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An; vào Đảng ngày 16/10/1949, dân tộc Kinh. Ông là luật sư, nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu của miền Nam, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Nhà nước.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông giữ nhiều trọng trách quan trọng của Nhà nước như Phó Chủ tịch nước (1976-1980) và quyền Chủ tịch nước (1980-1981). Từ 7/1981 đến 6/1987, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa VII, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước các khóa VII và VIII.
Ông cũng là đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII và VIII, góp phần vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam trong giai đoạn đầu sau thống nhất. Ông qua đời ngày 24/12/1996.
