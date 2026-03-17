Chủ tịch Quốc hội trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam là ông Nông Đức Mạnh. Theo thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh sinh ngày 11/9/1940, quê xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (cũ), dân tộc Tày. Ông vào Đảng ngày 5/7/1963.

Ông từng giữ nhiều cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X; Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VI (dự khuyết) đến khóa X.

Trong hoạt động lập pháp, ông là Chủ tịch Quốc hội khóa IX và X (từ 9/1992 đến 6/2001), đồng thời là đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI và XII. Sau đó, ông được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX và X.

Như vậy, ông đảm nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội ở tuổi 52.