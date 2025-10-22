Chính xác

GS Ngụy Như Kon Tum (1913-1991) là người gốc Huế nhưng sinh ra và lớn lên tại Kon Tum.

Từ nhỏ, ông Ngụy Như Kon Tum đã bộc lộ tư chất thông minh và say mê học tập. Năm 1932, với kỳ tích đậu Tam nguyên cả ba bằng tú tài là Tú tài Bản xứ, Tú tài Tây ban Toán, Tú tài Tây ban Triết, ông được nhận học bổng du học ở Đại học Sorbonne (Pháp).

Trong 3 năm ở Pháp, ông lấy bằng cử nhân khoa học, sau đó là thạc sĩ vật lý, trở thành người Việt Nam đầu tiên có bằng Thạc sĩ Vật lý. Năm 1939, ông tiếp tục học lên tiến sĩ.