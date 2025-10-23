Chính xác

Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô - một sự sắp xếp độc đáo để chia sẻ quyền lực giữa các khu vực. Trong đó, Cape Town được biết đến là thủ đô lập pháp - nơi đặt trụ sở Quốc hội và các cơ quan liên quan đến Quốc hội.

Pretoria là thủ đô hành chính - nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan Chính phủ cũng như đại sứ quán nước ngoài. Bloemfontein là thủ đô tư pháp - thủ phủ của Tòa án phúc thẩm tối cao, được đánh giá là nơi thích hợp sinh sống nhất tại Nam Phi với tỷ lệ phạm tội thấp.