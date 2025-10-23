1. Đâu là quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô?
Sri Lanka
- Nam Phi0%
Malaysia
Nam Phi là quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô - một sự sắp xếp độc đáo để chia sẻ quyền lực giữa các khu vực. Trong đó, Cape Town được biết đến là thủ đô lập pháp - nơi đặt trụ sở Quốc hội và các cơ quan liên quan đến Quốc hội.
Pretoria là thủ đô hành chính - nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan Chính phủ cũng như đại sứ quán nước ngoài. Bloemfontein là thủ đô tư pháp - thủ phủ của Tòa án phúc thẩm tối cao, được đánh giá là nơi thích hợp sinh sống nhất tại Nam Phi với tỷ lệ phạm tội thấp.
2. Quốc gia này có bao nhiêu ngôn ngữ chính thức?
7
11
Nam Phi có nhiều dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc có ngôn ngữ riêng. Quốc gia này có tới 11 ngôn ngữ chính thức, trong đó tiếng Zulu phổ biến nhất. Xếp sau đó là tiếng Xhosa, tiếng Afrikaans và tiếng Anh… Sự pha trộn giữa các nền văn hóa khiến Nam Phi có biệt danh “quốc gia cầu vồng”.
3. Nam Phi bao quanh toàn bộ đất nước nào?
Zimbabwe
- Namibia0%
Lesotho
Nam Phi giáp biên giới với Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Eswatini (trước đây là Swaziland - được đổi tên từ năm 2018) và bao quanh toàn bộ đất nước Lesotho. Có vị trí đặc biệt nên ngôn ngữ giao tiếp của Nam Phi cũng vô cùng đa dạng.
4. Quốc gia nào sau đây không thuộc nước có 2 thủ đô?
Bolivia
- Brunei0%
Malaysia
Trên thế giới có những nơi chọn đến 2 thủ đô cho quốc gia mình, chẳng hạn Malaysia (thủ đô là Kuala Lumpur và Putrajaya), Chile (thủ đô là Santiago và Valparaíso), Benin (thủ đô là Porto-Novo và Cotonou), Bolivia (thủ đô là La Paz và Sucre)…
Trong khi đó, Brunei chỉ có một thủ đô là Bandar Seri Begawan.
5. Nước nào sở hữu thủ đô duy nhất nằm ở biên giới 3 quốc gia?
Áo
- Hungary0%
Bỉ
Bratislava, thủ đô của Slovakia nằm giáp biên giới với hai nước Áo và Hungary. Nơi đây từng được xếp hạng là một trong sáu thành phố biên giới thú vị nhất châu Âu. Vị trí địa lý của Bratislava có được là do lịch sử. Từ năm 1867 đến 1918, Slovakia, Áo, Hungary đều thuộc đế quốc Áo - Hung. Sau đó, các quốc gia này lần lượt tách ra.
Bratislava có một số lâu đài mà khách du lịch đến đó có thể nhìn thấy cả ba quốc gia cùng lúc.
