Theo thông tin trên chuyên trang Daihoidang.vn của Thông tấn xã Việt Nam, ông Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Ông Trần Phú là người con của tỉnh Hà Tĩnh, sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước. Tháng 6/1926, ông sang Quảng Châu (Trung Quốc) tham gia lớp huấn luyện chính trị khóa 2 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đầu năm 1927, ông được cử đi học ĐH Phương Đông (Matxcơva) - trung tâm đào tạo lãnh tụ cách mạng cho các dân tộc thuộc địa.
Tháng 4/1930, ông Trần Phú về Việt Nam và được giao chủ trì soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng. Tại hội nghị Trung ương lần thứ nhất, tháng 10/1930, ông được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Tháng 4/1931, Tổng Bí thư Trần Phú đã bị thực dân Pháp bắt giữ, tra tấn dã man. Ngày 6/9/1931, ông qua đời khi mới 27 tuổi.
Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua bản “Luận cương chính trị”, bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức; đồng chí Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng, khi 26 tuổi 5 tháng.
Theo báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Trường Chinh là người 3 lần giữ cương vị Tổng bí thư của Đảng.
Lần thứ nhất: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương của Đảng (6-9/11/1940, làng Đình Bảng, Bắc Ninh), đồng chí được phân công làm Quyền Tổng Bí thư thay Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt.
Đến Hội nghị Trung ương 8 (3/1941) do đồng chí chủ trì tại Cao Bằng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.
Lần thứ hai: Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng rút vào hoạt động bí mật nhưng vẫn lãnh đạo cách mạng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951), Đảng xác định đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam.
Lần thứ ba: Đầu thập niên 1980, trước khủng hoảng kinh tế - xã hội, đồng chí Trường Chinh là một trong những người khởi xướng tư duy đổi mới. Sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời (10/7/1986), tại phiên họp đặc biệt ngày 14/7/1986, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư của Đảng.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, từ ngày ra đời 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sát cánh cùng dân tộc Việt Nam đi qua gần một thế kỷ với 13 kỳ Đại hội, viết nên hành trình tự hào với những dấu mốc lịch sử vẻ vang của đất nước. Cụ thể như sau:
1. Đại hội lần thứ I (1935) diễn ra từ ngày 27 đến 31/3/1935, tại Ma Cao, Trung Quốc với 13 đại biểu
2. Đại hội lần thứ II (1951), diễn ra từ ngày 11 đến 19/2/1951, tại Xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang với 158 đại biểu.
3. Đại hội lần thứ III (1960, diễn ra từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước.
4. Đại hội lần thứ IV (1976), diễn ra từ ngày 14 đến 20/12/1976 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.008 đại biểu thay mặt hơn 1.550.000 đảng viên của 38 đảng bộ tỉnh, thành phố và cơ quan trực thuộc trung ương trong cả nước.
5. Đại hội lần thứ V (1982), diễn ra từ 27 đến 31/3/1982 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt hơn 1.727.000 đảng viên hoạt động trong 35.146 đảng bộ cơ sở.
6. Đại hội lần thứ VI (1986), diễn ra từ 15 đến 18/12/1986 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt gần 1,9 triệu đảng viên trong toàn Đảng.
7. Đại hội lần thứ VII (1991) diễn ra 24 đến 27/6/1991 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 2 triệu đảng viên ở các lĩnh vực hoạt động khác nhau từ mọi miền của đất nước và đang công tác ở nước ngoài.
8. Đại hội lần thứ VIII (1996), diễn ra 28/6 đến 1/7/1996 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên.
9. Đại hội lần thứ IX (2001), diễn ra từ 19 đến 22/4/2001 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.168 đại biểu đại diện cho 2.479.717 đảng viên trong toàn Đảng.
10. Đại hội lần thứ X (2006), diễn ra từ 18 đến 25/4/2006 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong cả nước.
11. Đại hội lần thứ XI (2011) diễn ra từ ngày 12 đến 19/1/2011 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.377 đại biểu thay mặt hơn 3,6 triệu đảng viên trong cả nước.
12. Đại hội lần thứ XII (2016), diễn ra từ 20 đến 28/1/2016 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước.
13. Đại hội lần thứ XIII (2021), diễn ra từ ngày 25/1 đến 1/2/2021 tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên toàn Đảng.
