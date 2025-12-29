Chính xác

Theo thông tin trên chuyên trang Daihoidang.vn của Thông tấn xã Việt Nam, ông Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Ông Trần Phú là người con của tỉnh Hà Tĩnh, sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước. Tháng 6/1926, ông sang Quảng Châu (Trung Quốc) tham gia lớp huấn luyện chính trị khóa 2 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đầu năm 1927, ông được cử đi học ĐH Phương Đông (Matxcơva) - trung tâm đào tạo lãnh tụ cách mạng cho các dân tộc thuộc địa.

Tháng 4/1930, ông Trần Phú về Việt Nam và được giao chủ trì soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng. Tại hội nghị Trung ương lần thứ nhất, tháng 10/1930, ông được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Tháng 4/1931, Tổng Bí thư Trần Phú đã bị thực dân Pháp bắt giữ, tra tấn dã man. Ngày 6/9/1931, ông qua đời khi mới 27 tuổi.