1. Quốc gia nào có hơn 50% dân số là trẻ em dưới 15 tuổi?
Angola
- Congo
- Nigeria
- Trung Phi
Theo số liệu do Statistics Times tổng hợp và công bố tháng 9/2025, dựa trên báo cáo Triển vọng dân số thế giới năm 2024 của Liên Hợp Quốc, Cộng hòa Trung Phi có hơn một nửa dân số dưới 15 tuổi. Cụ thể, tuổi trung vị (độ tuổi chia dân số thành hai nửa bằng nhau) của người dân nước này là 14,481. Đây cũng là nước duy nhất có độ tuổi trung vị của người dân dưới 15 tuổi.
2. Độ tuổi trung vị của dân số trên toàn thế giới hiện nay là bao nhiêu?
Khoảng 25
- Khoảng 30
- Khoảng 35
- Khoảng 40
Tuổi trung vị là độ tuổi chia dân số thành hai phần bằng nhau, tức một nửa dân số trẻ hơn độ tuổi ấy và một nửa có độ tuổi cao hơn. Đây là một chỉ số quan trọng, phản ánh khái quát cơ cấu độ tuổi của một quốc gia hoặc một nhóm dân cư. Theo số liệu do Statistics Times tổng hợp, độ tuổi trung vị dân số toàn thế giới là 30,8.
3. Nước nào có một nửa dân số trên 57 tuổi?
Nhật Bản
- Trung Quốc
- Monaco
- Vatican
Tuổi trung vị của người dân Vatican là gần 57,4, tức một nửa dân số nước này trên 57 tuổi, cao nhất thế giới. Xếp sau đó là Monaco với tuổi trung vị là hơn 53,6 tuổi. Có khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có độ tuổi trung vị trên 40. Trong số đó, khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Âu.
4. Vatican có phải là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới?
Đúng
- Sai
Không phải Vatican, Monaco mới là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, 87 tuổi. Tính về tỷ lệ người sống trên 100 tuổi, Monaco cũng cao nhất thế giới với gần 950 người trên mỗi 100.000 dân, vượt xa các quốc gia và khu vực nổi tiếng về tuổi thọ như Nhật Bản với 98 người, Hong Kong 124 người hay Uruguay 85 người.
Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của người dân Vatican là hơn 83.
5. Nước nào có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới?
Singapore
- Hàn Quốc
- Nhật Bản
- Trung Quốc
Theo dữ liệu chính thức được công bố vào cuối tháng 2/2026, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc đã tăng lên 0,8 vào năm ngoái, từ mức 0,75 vào năm 2024 và mức thấp kỷ lục 0,72 vào năm 2023. Dù tăng năm thứ hai liên tiếp, đây vẫn là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.
Theo Korea Times, năm 2025, nước này có gần 254.500 trẻ được sinh ra, cao nhất kể từ năm 2021. Hàn Quốc đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài, khi dân số già hóa và suy giảm làm tăng chi phí lương hưu và chăm sóc sức khỏe, đồng thời ảnh hưởng đến dự báo về sản lượng kinh tế.
