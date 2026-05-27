Hồi cuối năm 2025, công ty lưu trữ hành lý toàn cầu Radical Storage công bố bảng xếp hạng 10 thành phố bẩn và sạch nhất thế giới. Radical Storage phân tích đánh giá Google của 100 thành phố hàng đầu thế giới để lập bảng xếp hạng.

Ba Lan là quốc gia có hai thành phố nằm trong top 10 thành phố sạch nhất thế giới, gồm Krakow (xếp hạng 1) và Warsaw (xếp hạng 4). Trong thập kỷ qua, Ba Lan đã đầu tư mạnh vào hệ thống quản lý chất thải và bảo trì không gian công cộng.

Cư dân tại thành phố Krakow cho biết họ hoàn toàn hài lòng với không gian công cộng như chợ, quảng trường và khu vực dành cho người đi bộ.