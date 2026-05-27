1. Quốc gia nào sở hữu thành phố sạch nhất thế giới?
-
Nhật Bản
0%
- Singapore0%
- Oman0%
- Ba Lan0%Chính xác
Hồi cuối năm 2025, công ty lưu trữ hành lý toàn cầu Radical Storage công bố bảng xếp hạng 10 thành phố bẩn và sạch nhất thế giới. Radical Storage phân tích đánh giá Google của 100 thành phố hàng đầu thế giới để lập bảng xếp hạng.
Ba Lan là quốc gia có hai thành phố nằm trong top 10 thành phố sạch nhất thế giới, gồm Krakow (xếp hạng 1) và Warsaw (xếp hạng 4). Trong thập kỷ qua, Ba Lan đã đầu tư mạnh vào hệ thống quản lý chất thải và bảo trì không gian công cộng.
Cư dân tại thành phố Krakow cho biết họ hoàn toàn hài lòng với không gian công cộng như chợ, quảng trường và khu vực dành cho người đi bộ.
2. Quốc gia Đông Nam Á nào có thành phố nằm trong top 10 nơi sạch nhất?
-
Thái Lan
0%
- Singapore0%
- Việt Nam0%
- Malaysia0%Chính xác
Thành phố Singapore (Singapore) xếp thứ 3 trong danh sách thành phố sạch nhất. Theo Radical Storage, Singapore từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn của đô thị sạch sẽ. Dữ liệu cũng chỉ ra 98% đánh giá tích cực về thành phố này. Thành công của Singapore đến từ các quy định nghiêm ngặt như cấm kẹo cao su, khạc nhổ, kiến trúc xanh…
3. Dẫn đầu danh sách thành phố bẩn nhất là nơi nào?
-
Milan (Italy)
0%
- Las Vegas (Mỹ)0%
- Budapest (Hungary)0%
- Paris (Pháp)0%Chính xác
Dẫn đầu danh sách những thành phố bẩn nhất là Budapest của Hungary với 37,9% người đề cập đến từ “bẩn” trong hơn 1.600 đánh giá. Hệ thống quản lý vệ sinh của thành phố dường như đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng lượng khách tăng vọt.
4. Quốc gia nào có nhiều thành phố nằm trong top 10 thành phố bẩn nhất?
-
Hungary
0%
- Italy0%
- Mỹ0%
- Pháp0%Chính xác
Italy chiếm bốn vị trí trong top 10 thành phố bẩn nhất gồm Rome (hạng 2), Florence (hạng 4), Milan (hạng 6) và Verona (hạng 7). Những thành phố lịch sử này đang đối mặt với thách thức lớn về vệ sinh ở trung tâm đô thị cổ kính khi nhận hơn 28% đánh giá “bẩn”. Nhiều cư dân ở Rome tỏ ra bất mãn trước chất lượng cuộc sống khi thành phố ngày càng ô nhiễm.
5. Thành phố nào hấp dẫn nhất thế giới?
-
Madrid (Tây Ban Nha)
0%
- Tokyo (Nhật Bản)0%
- Paris (Pháp)0%
- Rome (Italy)0%Chính xác
Paris (Pháp) lần thứ 5 liên tiếp giữ vị trí thành phố hấp dẫn nhất thế giới, theo báo cáo công bố của Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu có trụ sở tại Anh. Thủ đô nước Pháp được đánh giá cao nhờ hạ tầng du lịch hoàn thiện, bề dày văn hóa và sức hút từ các công trình biểu tượng.
Euromonitor xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu năm 2025 dựa trên 55 tiêu chí thuộc 6 nhóm, bao gồm hiệu quả kinh tế, chính sách du lịch, an toàn, tính bền vững và sức hấp dẫn tổng thể.
-
