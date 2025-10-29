Phim Phá đám: Sinh nhật mẹ vừa có buổi công chiếu chính thức tại TPHCM. Diễn viên Ái Như đóng bà Tâm - vai chính của phim. Lần đầu tham gia điện ảnh, chị cố gắng thể hiện hết mình, trăn trở làm sao truyền tải hết tâm tư, tình cảm và tâm lý nhân vật.

Nghệ sĩ Hồng Ánh, Thành Hội, Ái Như (từ trái qua).

Ban đầu, khi được đạo diễn Thanh Bình mời đóng phim, Ái Như tỏ ra lưỡng lự vì mình không phải “ngôi sao phòng vé”. Tuy nhiên, cả nhà sản xuất và đạo diễn đều đồng lòng không thay đổi quyết định.

Ái Như nói đã cố gắng hết khả năng. Khi phim ra rạp, chị chờ được lắng nghe ý kiến của khán giả. Dù khen hay chê, chị mong mọi người có thể thẳng thắn cho mình được biết.

Nghệ sĩ Ái Như và Hồng Ánh - 2 gương mặt nổi bật của sân khấu kịch cùng đóng phim điện ảnh.

Trong phim, nhân vật bà Tâm có những cảnh nằm trong quan tài. Ái Như nói chị không sợ, trái lại cảm thấy thú vị khi nhìn những hình ảnh của mình trên bàn thờ hay cáo phó.

"Nằm trong quan tài, không gian chật hẹp, nóng và ngộp, tôi thấy mình được trải nghiệm và nghĩ sau này bản thân nhắm mắt đi xa chính là cảm giác này”, Ái Như trải lòng.

Clip nghệ sĩ Ái Như chia sẻ

Nghệ sĩ Hồng Ánh vào vai dì Ba - người mang đến nguồn năng lượng tươi tắn, vui vẻ. Nhưng sâu bên trong nhân vật là tâm hồn yêu nghệ thuật mang nhiều trăn trở, quyết một lòng nối nghiệp mẹ theo đuổi cải lương.

Hồng Ánh nói tham gia phim như được sống trong đại gia đình. Mỗi ngày đi quay, chị cảm giác nhiều năng lượng và hạnh phúc vì được là 1 thành viên trong ê-kíp.

Tạo hình ca sĩ Ngọc Sơn trong phim.

Phim còn có sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Ngọc Sơn với vai Jackson. Nhân vật tham gia biểu diễn hát, nhảy trong bối cảnh tang lễ. Đạo diễn lý giải mời nam ca sĩ tham gia vì là thần tượng của cha mẹ anh.

Trước sự lo ngại cho rằng phân đoạn Ngọc Sơn nhảy hát dễ gây ý kiến trái chiều, mỉa mai, nhà sản xuất phản hồi nam ca sĩ rất thoải mái nhận lời.

"Việc anh Sơn xuất hiện trong phân đoạn nhằm thể hiện sự đưa tiễn người mẹ ra đi trong không khí vui vẻ, thể hiện tình cảm của mọi người xung quanh. Chúng tôi không có vấn đề gì quá đào sâu về vai trò của anh Sơn trong phim", đại diện ê-kíp chia sẻ.

Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột) chia sẻ tác phẩm lấy cảm hứng từ đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Ngoài ra, họ tham khảo thêm từ ca khúc cho đến vở cải lương Bông hồng cài áo hay những câu chuyện gạt bảo hiểm, giả chết lừa đảo… để thể hiện trong phim.

Ê-kíp đoàn phim trong buổi giao lưu.

Ê-kíp chọn hình thức black comedy (hài đen) để chuyển tải tình huống đám tang ngay trong ngày sinh nhật, từ đó kể câu chuyện nhiều bi kịch, ẩn ức của từng thành viên trong gia đình.

Phim Phá đám sinh nhật mẹ xoay quanh 1 gia đình thành thị, nơi những kỳ vọng về thành công và chuẩn mực xã hội đã vô tình trở thành áp lực đè nặng lên từng thế hệ.

Chuỗi biến cố dở khóc dở cười diễn ra ngay trong ngày sinh nhật của người mẹ, vốn theo lẽ thường phải là dịp đoàn tụ ấm cúng nay lại trở thành “chiến trường” cho những mâu thuẫn tích tụ bấy lâu.

Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ: Nghệ sĩ Thành Hội - Ái Như, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Hoàng Phi, NSƯT Hữu Châu, Tín Nguyễn, Huy Khánh, ca sĩ Ngọc Sơn... chính thức ra rạp từ 31/10.

