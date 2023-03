Chính xác

Cuộc gọi qua điện thoại đầu tiên được cho là vào ngày 10/03/1876. Khi đó, Alexander Graham Bell gọi cho người trợ lý của mình - Thomas A. Watson: “Mr. Watson, come here, I want to see you.” (Anh Watson, hãy đến đây. Tôi muốn gặp anh). Đây cũng là cảnh được tái hiện nhiều lần trong các bộ phim khoa học.