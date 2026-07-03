Cuộc chơi mới của AI Search

Trong hơn hai thập kỷ qua, Google đã định hình cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trên môi trường số. SEO và Google Ads trở thành những công cụ quan trọng giúp thương hiệu gia tăng khả năng hiển thị và thu hút khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, sự phát triển của AI Overviews, ChatGPT và các nền tảng AI tạo sinh đang mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo của lĩnh vực Search (tìm kiếm).

Nếu trước đây công cụ tìm kiếm trả về danh sách liên kết để người dùng chủ động tìm hiểu và tổng hợp thông tin, thì nay AI Search đang rút ngắn quá trình đó bằng cách trực tiếp tổng hợp, đánh giá và đưa ra câu trả lời. Sự thay đổi này thúc đẩy xu hướng "tìm kiếm không nhấp chuột" (zero-click search), khi người dùng ngày càng có xu hướng dừng lại ở câu trả lời của AI thay vì truy cập nhiều website. Điều này cũng buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận để có cơ hội được khách hàng biết, cân nhắc và lựa chọn từ những điểm chạm mới.

Tác động của AI buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận khách hàng tiềm năng

Trong bối cảnh đó, AI trở thành lớp trung gian mới giữa thương hiệu và khách hàng. Cuộc cạnh tranh không còn dừng ở việc xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm, mà mở rộng sang khả năng được AI lựa chọn và trích dẫn trong câu trả lời. Điều này đồng nghĩa với việc những chỉ số quen thuộc như thứ hạng từ khóa, CTR (tỷ lệ nhấp chuột) hay traffic (lưu lượng truy cập) vẫn cần thiết nhưng không còn phản ánh đầy đủ vị thế của thương hiệu.

Thay vào đó, doanh nghiệp cần bổ sung một hệ quy chiếu đo lường mới. Trong đó, “Brand Mention” phản ánh mức độ thương hiệu được AI và các nguồn dữ liệu uy tín nhắc đến trong câu trả lời; “AI Visibility” đo lường khả năng thương hiệu xuất hiện trong các câu trả lời của AI trên những điểm chạm như AI Overviews hay ChatGPT; còn “Search Share” phản ánh thị phần hiện diện của thương hiệu trên toàn bộ hệ sinh thái tìm kiếm. Nếu traffic cho biết có bao nhiêu người truy cập website, thì Search Share cho biết thương hiệu đang hiện diện mạnh đến đâu trong toàn bộ hành trình tìm kiếm của khách hàng.

Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Vận hành SEONGON, cách đo lường chỉ là một phần để doanh nghiệp thích ứng với AI Search: “Doanh nghiệp cần điều chỉnh toàn bộ tư duy AI Search Marketing, bao gồm cả chiến lược, cách đo lường và phương thức triển khai để xây dựng lợi thế cạnh tranh từ AI Search Marketing”.

Chiến lược thích ứng của doanh nghiệp

Với kinh nghiệm của SEONGON, đầu tiên, doanh nghiệp cần mở rộng chiến lược Search từ Google sang toàn bộ hệ sinh thái AI Search, nơi khách hàng đang tìm kiếm và tiếp nhận thông tin theo nhiều cách khác nhau.

Việc đo lường cũng cần thay đổi tương ứng. Bên cạnh các KPI truyền thống, doanh nghiệp cần theo dõi thêm các chỉ số như Brand Mention, AI Visibility và Search Share để đánh giá đầy đủ tác động của Search đến nhận diện thương hiệu và tăng trưởng kinh doanh. Trong đó, Search Share sẽ đánh giá được mức độ hiện diện của thương hiệu trong toàn bộ hành trình tìm kiếm.

Đồng thời, chiến lược nội dung, dữ liệu và cấu trúc website cần được cập nhật liên tục để AI có thể hiểu đúng, đánh giá đúng và ưu tiên thương hiệu trong các câu trả lời.

Từ quá trình đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp lớn, SEONGON đã sớm phát triển cách tiếp cận dựa trên Search Share và AI Visibility nhằm giúp thương hiệu gia tăng hiện diện trên toàn bộ hệ sinh thái tìm kiếm. Những kinh nghiệm thực tiễn này là nền tảng để SEONGON dịch chuyển vai trò từ "Google AI Marketing Agency" thành "AI-First. Search Marketing Growth Partner".

SEONGON xác định vai trò cho hành trình phát triển mới là "AI-First. Search Marketing Growth Partner"

Định vị này không phải một hướng đi mới, mà là cách SEONGON gọi tên rõ hơn cho vai trò đã theo đuổi trong nhiều năm. "AI-First" thể hiện việc đặt AI vào trung tâm của tư duy chiến lược, dữ liệu, quy trình và giải pháp Search Marketing. "Search Marketing Growth Partner" khẳng định vai trò của SEONGON là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị phần tìm kiếm và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong bối cảnh AI Search đang thiết lập những quy tắc cạnh tranh mới, lợi thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp sớm xây dựng được khả năng hiện diện nhất quán trên toàn bộ hành trình tìm kiếm. Với nền tảng tư vấn chiến lược, năng lực AI & Data-Driven Search Share và dịch vụ khách hàng hàng đầu trong ngành, SEONGON sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi của AI và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trong giai đoạn phát triển tiếp theo của AI Search Marketing.

(Nguồn: SEONGON)