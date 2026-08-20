Sáng 20/8, tại Hội nghị Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong phát triển du lịch bền vững do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức, bài toán công nghệ đã được đặt ra như một yếu tố tất yếu.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhận định, AI và Big Data không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà đã thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp để thúc đẩy du lịch.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong. Ảnh: Phạm Mỹ

Bức tranh phục hồi ấn tượng và sự thay đổi "luật chơi" ngành du lịch Việt Nam đang bước vào một thời kỳ quan trọng với sự phục hồi vô cùng ấn tượng.

Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), Việt Nam cùng với Nhật Bản là hai quốc gia có tốc độ phục hồi du lịch cao nhất thế giới, đạt mức tăng trưởng trên 20%.

Trong năm nay, ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa.

Bên cạnh sự tăng trưởng, mô hình kinh doanh cũng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ truyền thống (B2B) sang xu hướng khách hàng tự túc (B2C).

Theo thống kê, lữ hành B2B hiện chỉ còn chiếm dưới 25%. Ngày nay, du khách có thể tự túc mọi thứ thông qua các nền tảng số mà không nhất thiết phải qua các công ty du lịch truyền thống.

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp lớn phải nhanh chóng số hóa, thay vì lưu trữ dữ liệu khách hàng bằng giấy tờ thủ công suốt nhiều năm.

Giải pháp ứng dụng công nghệ

Góc nhìn từ Google đã làm rõ hơn cách công nghệ tái định hình trải nghiệm du lịch. Ông Trịnh Việt Anh , Trưởng bộ phận bán hàng, Giải pháp khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) đại diện cho Google tại Việt Nam cho biết, Google Search dưới sự hỗ trợ của AI đang phục vụ khoảng 2 tỷ người dùng toàn cầu.

Thói quen tìm kiếm của du khách đã thay đổi, họ sử dụng các cụm từ rất dài (như "gói du lịch 5 ngày tại Việt Nam cho gia đình có con nhỏ dịp lễ 2/9").

Các tìm kiếm dài hơn 8 từ đang chiếm tỷ trọng lớn nhất ở mức 35%, cho thấy du khách đang coi Google như một "người tư vấn du lịch".

Do đó, giải pháp cho doanh nghiệp là phải tối ưu hóa website để thuật toán AI của Google có thể quét và cung cấp thông tin, đồng thời phát triển quảng cáo để xuất hiện ngay lúc khách hàng chốt đơn trên các tính năng AI Overview hay AI Mode.

Ông Phi Tiến Đại, chuyên viên chiến lược khách hàng của Google. Ảnh: Phạm Mỹ

Ông Phi Tiến Đại, chuyên viên chiến lược khách hàng của Google, nhấn mạnh rằng du lịch Việt Nam cần ứng dụng AI để nhắm đúng thị trường mục tiêu, chuyển dịch tập trung vào nhóm khách hàng tiềm năng cao cấp để gia tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú, thay vì du lịch giá rẻ.

Bên cạnh Google Search, YouTube với 25 triệu giờ xem nội dung du lịch mỗi ngày đang là không gian tuyệt vời để truyền cảm hứng.

Sự kết hợp quảng cáo giữa Google và YouTube có thể tăng hiệu suất doanh thu trên chi phí lên 21%.

Ngoài ra, thông qua chương trình "YouTube BrandConnect", doanh nghiệp lữ hành có thể tận dụng nguồn tài trợ sản xuất nội dung từ YouTube và chỉ cần bỏ chi phí chạy quảng cáo truyền thông, giúp tối ưu chi phí và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Dù AI và dữ liệu lớn mang lại sức mạnh to lớn, hội nghị vẫn đi đến nhận thức chung: Du lịch mang bản chất văn hóa. Robot và AI có thể nhanh và an toàn, nhưng không thể thay thế việc con người trải nghiệm thiên nhiên, thưởng thức ẩm thực hay giao tiếp với những người Việt Nam thân thiện.

AI và công nghệ đóng vai trò mang lại tiện ích, nâng cao năng suất và tạo không gian phát triển, nhưng chính bản sắc văn hóa đa dạng mới là nền tảng tạo nên sức hấp dẫn cốt lõi của du lịch Việt Nam.