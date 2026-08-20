Sinh viên Việt Nam có thể sử dụng miễn phí Google AI Plus trong một năm. Ảnh: Google

Gói dịch vụ Google AI Plus có giá 132.000 đồng/tháng, cung cấp quyền tải lên tệp và hình ảnh không giới hạn, hạn mức sử dụng cao gấp 2 lần, quyền truy cập mô hình Omni và 400 GB dung lượng lưu trữ.

Người học cũng nhận mức giá ưu đãi khi đăng ký gói tích hợp Google AI Pro cùng YouTube Premium.

Ứng dụng Gemini bổ sung không gian chuyên biệt cho sinh viên với tính năng tạo sổ tay học tập, thẻ ghi nhớ và bài kiểm tra thử.

Hệ thống cho phép tải lên tài liệu học thuật để chia nhỏ nội dung bài học, kiểm tra lỗ hổng kiến thức và theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Tính năng Gemini Live hỗ trợ thảo luận trực tiếp các báo cáo Deep Research.

Trên Google Tìm kiếm, công cụ tích hợp mô phỏng tương tác trong phần Tổng quan AI (AI Overviews) để trực quan hóa các chủ đề khoa học phức tạp, hỗ trợ ôn thi chuẩn hóa quốc tế như SAT, GRE hay ACT.

Tính năng Gemini Notebook (tiền thân là NotebookLM) cũng được tích hợp vào Chế độ AI (AI Mode) tại hơn 180 quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Với giảng viên, Google Classroom (Google Lớp học) cho phép cá nhân hóa tiến độ học tập, hỗ trợ AI phân tích điểm số và soạn giáo án nhanh chóng.

Dữ liệu trên Google Workspace for Education được cam kết bảo mật và không dùng để huấn luyện mô hình AI.