Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo đang mở ra một cuộc cách mạng chưa từng có trong ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là sản xuất phim hoạt hình. Những công cụ AI hiện nay có thể tạo ra nhân vật, bối cảnh, chuyển động và thậm chí cả kịch bản chỉ trong thời gian ngắn với chi phí thấp hơn rất nhiều so với quy trình truyền thống. Điều này khiến hoạt hình - vốn từng là lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực lớn và thời gian dài - trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Khi AI tái định nghĩa quy trình sản xuất hoạt hình

Từ vẽ tay đến AI tự động hóa, ngành hoạt hình đang bước vào một cuộc thay đổi chưa từng có. Ảnh: Midjourney

Trong mô hình truyền thống, một bộ phim hoạt hình đòi hỏi hàng trăm nghệ sĩ tham gia qua nhiều công đoạn: từ ý tưởng, thiết kế nhân vật, dựng storyboard, tạo chuyển động đến hậu kỳ. AI đang làm thay đổi toàn bộ quy trình này. Các công cụ tạo hình ảnh, dựng chuyển động hay tổng hợp giọng nói giúp rút ngắn thời gian sản xuất từ vài năm xuống còn vài tháng, thậm chí vài tuần.

Không chỉ tăng tốc, AI còn mở rộng khả năng sáng tạo. Những ý tưởng trước đây bị giới hạn bởi chi phí hoặc kỹ thuật giờ đây có thể được hiện thực hóa nhanh chóng. Các studio nhỏ hay cá nhân sáng tạo cũng có thể tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, chính sự dễ dàng này cũng đặt ra thách thức về chất lượng và bản sắc, khi số lượng tác phẩm tăng lên nhưng không phải tất cả đều mang giá trị sâu sắc.

Sự bùng nổ của “hoạt hình do AI tạo ra”

Ngày càng nhiều sản phẩm hoạt hình được tạo ra với sự hỗ trợ của AI, từ video ngắn trên mạng xã hội đến các dự án phim dài. Hình ảnh đẹp mắt, chuyển động mượt mà và khả năng cá nhân hóa nội dung khiến loại hình này nhanh chóng thu hút người xem. AI có thể học từ hàng triệu hình ảnh, phong cách và câu chuyện để tạo ra những sản phẩm “giống như thật”, đáp ứng thị hiếu thị trường trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, chính khả năng “học từ dữ liệu” này cũng là giới hạn lớn nhất của AI. Những gì AI tạo ra thường là sự tái tổ hợp của những gì đã tồn tại. Nó có thể bắt chước phong cách, nhưng khó có thể tạo ra chiều sâu văn hoá nếu thiếu sự dẫn dắt của con người. Một tác phẩm hoạt hình không chỉ là hình ảnh đẹp, mà còn là câu chuyện, cảm xúc và những giá trị được tích lũy qua thời gian.

Thách thức: AI và “hồn cốt” văn hoá Việt Nam

Với Việt Nam, hoạt hình không chỉ là giải trí, mà còn là phương tiện truyền tải các giá trị văn hoá, lịch sử và đạo đức. Những câu chuyện dân gian, truyền thuyết, hay chuẩn mực “thuần phong mỹ tục” đã nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ. Vấn đề đặt ra là liệu AI - với bản chất dựa trên dữ liệu - có thể hiểu và tái hiện được những tầng ý nghĩa tinh tế đó hay không.

Đằng sau mỗi hình tượng anh hùng là cả một chiều sâu văn hoá - điều mà AI vẫn đang học cách thấu hiểu. Ảnh: Midjourney

Thực tế cho thấy, nếu không được “nuôi dưỡng” bằng dữ liệu văn hoá bản địa chất lượng, AI rất dễ tạo ra những sản phẩm mang tính lai tạp, thiếu bản sắc. Một hình ảnh có thể đẹp về kỹ thuật nhưng lại “lệch” về tinh thần, không phản ánh đúng giá trị văn hoá mà nó đại diện. Đây là thách thức lớn đối với các nhà sáng tạo: làm thế nào để tận dụng sức mạnh của AI mà không đánh mất bản sắc dân tộc.

Con người - yếu tố không thể thay thế

AI có thể hỗ trợ sáng tạo, nhưng không thể thay thế vai trò của con người trong việc định hình nội dung và giá trị. Chính con người là người lựa chọn câu chuyện, định hướng thông điệp và đảm bảo tính chân thực văn hoá. AI chỉ là công cụ giúp hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh đó, vai trò của đạo diễn, biên kịch và nghệ sĩ càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ là người sáng tạo, mà còn là “người gác cổng văn hoá”, đảm bảo rằng mỗi sản phẩm không chỉ hấp dẫn về hình thức mà còn có chiều sâu về nội dung. Sự kết hợp giữa công nghệ và con người vì thế trở thành chìa khóa để tạo ra những tác phẩm vừa hiện đại vừa giàu bản sắc.

Cơ hội cho hoạt hình Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Dù đối mặt với nhiều thách thức, AI cũng mở ra cơ hội lớn cho ngành hoạt hình Việt Nam. Với nguồn tài nguyên văn hoá phong phú, từ truyện cổ tích, truyền thuyết đến lịch sử dân tộc, Việt Nam có lợi thế để tạo ra những nội dung độc đáo mà thế giới chưa khai thác hết. AI có thể giúp rút ngắn khoảng cách về công nghệ và chi phí, cho phép các nhà sáng tạo tập trung nhiều hơn vào nội dung.

Điều quan trọng là xây dựng được hệ sinh thái sáng tạo, nơi công nghệ AI được kết hợp với tri thức văn hoá và tư duy nghệ thuật. Khi đó, hoạt hình Việt Nam không chỉ phục vụ thị trường trong nước, mà còn có thể vươn ra quốc tế với những câu chuyện mang đậm bản sắc riêng.

(Nguồn: VLAB Innovation)