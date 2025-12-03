Cảnh trong phim "Zootopia 2". Ảnh: Disney.

Không nằm ngoài dự đoán, màn ra mắt của thương hiệu Zootopia 2 đã khiến màn ảnh rộng toàn cầu rung chuyển. Dù là thị trường nội địa hay quốc tế, dự án hoạt hình kết năm 2025 của Disney vẫn lập nên nhiều thành tích doanh thu choáng ngợp.

Chỉ trong 5 ngày đầu công chiếu, Zootopia 2 đã thu về 156 triệu USD tại riêng thị trường Bắc Mỹ, trở thành phim có doanh thu tuần Lễ tạ ơn cao thứ nhì mọi thời đại (sau Moana 2). Còn trên phương diện toàn cầu, phim chính thức thiết lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại thể loại hoạt hình với con số ấn tượng 589 triệu USD và đứng thứ 4 trong lịch sử điện ảnh nói chung. Đồng thời, đây còn là phim ra mắt sau dịch COVID-19 có doanh thu mở màn cao nhất, đánh bại Avatar: The Way of Water.

Tại thị trường Trung Quốc, Zootopia 2 đã làm nên điều không tưởng khi phá vỡ nhiều kỷ lục. Trong 1 ngày chiếu, bộ phim đã thu về con số 104 triệu USD, vượt qua thành tích của bom tấn Avengers: Endgame để chiếm ngôi vương doanh thu cao nhất trong vòng 24 giờ của một dự án quốc tế.

Zootopia 2 (Phi vụ động trời 2) có chi phí sản xuất lên tới 150 triệu USD (khoảng 3900 tỷ) với dàn diễn viên lồng tiếng cực khủng. Ảnh: Disney.

Zootopia 2 là 1 trong 2 phim hoạt hình hiếm hoi có doanh thu trong 1 ngày vượt mốc 100 triệu USD năm 2025. 272 triệu USD là con số mở màn của Zootopia 2 tại đất nước tỷ dân, chiếm 68% tổng doanh thu quốc tế, cho thấy tiềm năng màu mỡ như thường lệ của thị trường hàng đầu châu Á này.

Zootopia 2 cũng thống trị phòng vé Việt Nam trong dịp cuối tuần đầu công chiếu, nhanh chóng chiếm vị trí số 1 ngay buổi fan screening đặc biệt và thu về con số hơn 40 tỷ đồng. Hiện phim đã vượt 63 tỷ đồng doanh thu tại rạp Việt sau 5 ngày, theo số liệu từ Box Office Vietnam sáng 3/12.

Nhờ đó cặp đôi "Thỏ - Cáo" đã thiết lập vô vàn kỷ lục phòng vé ấn tượng: trở thành dự án Hollywood có doanh thu mở màn cao nhất 2025; phim Disney-Pixar có doanh thu tuần mở màn cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Với con số ấn tượng này, việc Zootopia 2 giúp Disney có dự án trăm tỷ đầu tiên trong năm nay là điều nằm trong tầm tay.