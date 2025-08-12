Nổi tiếng với các ca khúc ballad ngọt ngào, ca sĩ Tăng Phúc thời gian qua đã có màn lột xác với hình ảnh “hề hước vô tree”, cực trẻ trung qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Người hâm mộ của anh chàng ca sĩ có biệt danh “Hải ly” sắp tới sẽ có cơ hội thưởng thức màn lồng tiếng của Tăng Phúc trong phim hoạt hình của Hollywood.

Cảnh trong phim "Băng đảng quái kiệt 2".

Trong phiên bản lồng tiếng Việt của Băng đảng quái kiệt 2, Tăng Phúc sẽ đảm nhận vai anh Cá Mập (Mr. Shark), bậc thầy ngụy trang và là chiến thần tội phạm trong nhóm. Nam ca sĩ tâm sự “Khi nhận vai, Phúc thường nghiêng về những nhân vật trái ngược với tính cách ngoài đời. Điều này giúp Phúc thử thách bản thân và khám phá những khía cạnh mới của chính mình. Tuy nhiên, Phúc cũng thích những vai có thể đồng cảm, vì điều này giúp Phúc dễ dàng kết nối với nhân vật hơn”.

Cơ duyên để Tăng Phúc có được vai diễn này lại không hề bằng phẳng. Ban đầu, đạo diễn lồng tiếng Đạt Phi thẳng thắn nhận xét thể hình và chất giọng thường ngày của anh hoàn toàn không hợp với hình tượng Cá Mập.

Tăng Phúc lồng tiếng cho nhân vật Cá Mập.

"Tôi nói với bạn là 'Để vào được vai này thì em phải hoàn toàn hóa trang giọng của em sao cho khác xa với giọng nói, giọng hát thường ngày’. Tăng Phúc đã cố gắng và hoàn thành xuất sắc khiến tôi cũng như đối tác Universal đều hài lòng”, đạo diễn Đạt Phi - người chỉ đạo phần lồng tiếng nói.

Sau khi nhận được phản hồi từ đạo diễn Đạt Phi, nam ca sĩ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ giai đoạn casting. Thử thách lớn nhất theo Tăng Phúc, chính là thể hiện chính xác cảm xúc nhân vật ở từng phân cảnh, từ hài hước, kịch tính cho đến những khoảnh khắc nội tâm. Có lúc, anh phải lặp lại một câu thoại hàng chục lần.

Nam ca sĩ 35 tuổi không chỉ giành được vai diễn mà còn trở thành một trong những gương mặt được đánh giá cao nhất bởi cả ê-kíp trong nước lẫn hãng Universal Pictures.

Băng đảng quái kiệt 2 là hậu truyện tiếp nối tác phẩm cùng tên thành công phát hành năm 2022. Với kinh phí khoảng 70 triệu USD, phim có doanh thu gấp hơn 3 lần, xác lập thành tích phòng vé xuất sắc. Phim nhận được đánh giá rất tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Thành công này mở đường cho phần tiếp theo mang tên Băng đảng quái kiệt 2 được sản xuất chỉ 2 năm sau khi phần đầu công chiếu.

Băng đảng quái kiệt 2 ra rạp từ 29/8.