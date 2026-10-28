Carlos Alcaraz vượt qua Karen Khachanov sau hai set nghẹt thở, giành chiến thắng 6-4, 7-6 (7-5) trong trận đấu kéo dài 124 phút tại Vienna Open 2026.

Video highlights Carlos Alcaraz 2-0 Karen Khachanov

Bước vào cuộc đối đầu với Karen Khachanov, Alcaraz được đánh giá cao hơn nhờ thành tích toàn thắng trước đối thủ người Nga. Tuy nhiên, tay vợt Tây Ban Nha phải trải qua trận đấu không hề dễ dàng.

Ngay set mở màn, Khachanov gây bất ngờ khi tận dụng những pha đánh hỏng của Alcaraz để giành break ở game thứ 5. Dù vậy, "tiểu Nadal" lập tức đáp trả bằng break ở game tiếp theo, sau khi bị dẫn 0-40.

Alcaraz vượt qua Khachanov tại Vienna Open 2026 - Ảnh: Tennis Channel

Đến game thứ 10, Alcaraz tiếp tục tận dụng sai lầm của đối thủ để bẻ game giao bóng, qua đó thắng 6-4.

Sang set hai, màn so tài trở nên căng thẳng hơn. Alcaraz bỏ lỡ ba match point ở game thứ 10, trước khi bất ngờ mất break ở game 11.

Tưởng chừng Khachanov sẽ đưa trận đấu vào set quyết định, Alcaraz xuất sắc thắng trắng game 12 để đòi lại break, buộc hai tay vợt bước vào loạt tie-break.

Tại đây, Khachanov có thời điểm dẫn 3-1 rồi 5-4. Tuy nhiên, Alcaraz thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc khi ghi liên tiếp ba điểm, trong đó có pha cứu bóng cực khó, để thắng 7-5.

Chung cuộc, Alcaraz đánh bại Khachanov 2-0 sau 2 giờ 4 phút, tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng màn ngược dòng ấn tượng ở những thời điểm quyết định.