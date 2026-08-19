Hơn 10h một ngày giữa tháng 8, chiếc ô tô của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an tỉnh Vĩnh Long, chầm chậm tiến vào sân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Cửa xe vừa mở, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chuyển từng hộp cơm, canh còn nóng hổi xuống sân. Không tiếng còi, không nghi thức, những người lính trong màu áo Công an nhân dân lặng lẽ chuẩn bị từng suất ăn, trao tận tay bệnh nhân nghèo, người nhà bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chưa đầy một giờ, 200 suất cơm cùng canh nóng đã được trao hết. Những phần cơm giản dị nhưng ấm áp tình người đã đến với những người đang cần một bữa ăn giữa ngày.

Thiếu tá Phạm Thị Thuỳ Dương trao những suất cơm nghĩa tình cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Những suất cơm nóng hổi được cán bộ, chiến sĩ mang đến bệnh viện trao tận tay người dân

Từ căn bếp nhỏ đến những suất cơm nghĩa tình

Để có những suất cơm được trao đi vào buổi trưa, từ 6h, tại khu vực bếp của đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi người một việc, tất cả cùng hướng đến một mục tiêu, đưa những phần cơm đến tay người dân vừa ngon, đủ dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cán bộ, chiến sĩ PC10 Công an tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị những suất cơm nghĩa tình tặng bệnh nhân nghèo, người nhà bệnh nhân

Mỗi người một việc, cùng chung tay chuẩn bị các suất cơm

Nữ cán bộ, chiến sĩ PC10 tự tay chuẩn bị từng món ăn, gửi gắm sự sẻ chia trong mỗi suất cơm nghĩa tình

Theo Thiếu tá Phạm Thị Thuỳ Dương, Bí thư Chi đoàn Phòng PC10, trước mỗi đợt thực hiện, đơn vị đều lên thực đơn, chuẩn bị nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng và phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia từ khâu sơ chế, chế biến đến đóng hộp. Khoảng 6h, mọi người tập trung vào bếp. Đến khoảng 10h, những suất cơm được chia thành từng phần để đưa đến các điểm hỗ trợ.

Với những gia đình đang phải chạy chữa cho người thân trong bệnh viện, một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng không chỉ giúp họ có thêm bữa ăn ngon mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí.

Bà Huỳnh Thị Thu, chăm người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, xúc động kể trưa đó bà định ra cổng mua cơm thì nghe tin các chiến sĩ công an phát cơm nên đến nhận.

“Nhận được cơm tôi rất vui, cảm thấy mình và các bệnh nhân được quan tâm, chăm sóc. Với bệnh nhân nghèo như tụi tui, có hộp cơm canh nóng hổi thế này thật sự rất quý”, bà Thu chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên người dân khi trao những suất cơm nghĩa tình

Chưa đầy một giờ, 200 suất cơm cùng canh nóng được trao tận tay bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân

Bà Lê Thị Ba, người đang chăm chồng bệnh, chia sẻ: “Cơm các cô, chú công an nấu rất ngon. Tôi rất cảm động trước tình cảm, trách nhiệm mà các cán bộ công an dành cho người dân”.

Những lời cảm ơn giản dị cũng là niềm vui, động lực để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này. Thiếu tá Phạm Thị Thuỳ Dương chia sẻ, dù bận rộn nhưng mọi người đều vui khi được sẻ chia khó khăn, mang những suất cơm ấm áp đến với người dân.

1.900 suất ăn được trao đi

Mô hình “Bếp ăn yêu thương” được Phòng PC10 triển khai từ tháng 3/2026, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” của Bộ Công an, trong đó xác định tiêu chí “Gần dân nhất” là một trong những nội dung trọng tâm. Chi đoàn và Hội Phụ nữ Phòng PC10 được giao làm nòng cốt triển khai mô hình.

Thay vì những việc làm lớn lao, các cán bộ, chiến sĩ bắt đầu từ điều gần gũi: một bữa cơm, một lời hỏi thăm, một cử chỉ chăm sóc dành cho những người đang cần sự giúp đỡ.

Nguồn kinh phí ban đầu do Chi đoàn và Hội Phụ nữ Phòng PC10 đóng góp, sau đó được duy trì bằng sự quyên góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng một số nguồn hỗ trợ.

Từ tháng 3 đến nay, mô hình này đã tổ chức 8 đợt, trao hơn 1.900 suất cơm, cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Mái ấm Vĩnh Khánh và Trung tâm Dưỡng lão Mai Linh, duy trì ít nhất một lần mỗi tháng.

Đối tượng nhận hỗ trợ được đơn vị khảo sát, phối hợp các tổ chức đoàn thể lựa chọn, chủ yếu là bệnh nhân nghèo, người nhà khó khăn, trẻ mồ côi và người già neo đơn. “Đó là những người cần chúng tôi giúp sức hơn”, Thiếu tá Dương chia sẻ.

Trong những nơi mô hình “Bếp ăn yêu thương” tìm đến, Trung tâm Dưỡng lão Mai Linh để lại nhiều xúc động cho Thiếu tá Dương và đồng đội khi các cụ già rơi nước mắt trong lần đầu được cán bộ, chiến sĩ đến thăm.

Không chỉ trao những suất ăn, các cán bộ công an còn ngồi lại trò chuyện, tận tay đút từng phần ăn cho các cụ.

Trong những nơi mô hình “Bếp ăn yêu thương” tìm đến, Trung tâm Dưỡng lão Mai Linh để lại cho Thiếu tá Dương và đồng đội nhiều xúc động. Lần đầu được các cán bộ, chiến sĩ đến thăm, những cụ già nơi đây không khỏi rơi nước mắt vì cho biết đã nhiều năm không có ai đến thăm.

Thiếu tá Phạm Thị Thuỳ Dương đút từng muỗng cháo cho cụ già tại Trung tâm Dưỡng lão Mai Linh. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Thiếu tá Dương kể, có lần đến bệnh viện phát cơm, 200 suất vừa trao hết nhưng phía trước vẫn còn rất đông người chờ. “Chúng tôi chỉ ước có thật nhiều tiền để nấu thêm, phát cho tất cả mọi người”, chị chia sẻ.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì “Bếp ăn yêu thương” hàng tháng, phấn đấu nâng lên khoảng 2 lần/tháng và mở rộng đến các mái ấm, cơ sở dưỡng lão, những nơi có người thực sự cần giúp đỡ.

Điều đáng quý là “Bếp ăn yêu thương” ngày càng nhận được sự hưởng ứng của nhiều cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cả những chiến sĩ nghĩa vụ trẻ. Người nấu ăn, người đóng hộp, người vận chuyển, người trao tận tay. Ai cũng vui vì được góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.