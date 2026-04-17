Khoảnh khắc chị Phương đoàn tụ cùng người thân sau 30 năm xa cách. Clip: Trần Trung

Ngày 17/4, Công an xã Kim Long (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ chị Văn Thị Phương (52 tuổi, tạm trú tại địa phương) tìm lại được gia đình sau nhiều năm thất lạc.

Trước đó, đầu tháng 3, trong quá trình rà soát, cấp giấy tờ cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn, Công an xã Kim Long đã tiến hành tra cứu, xác minh, làm rõ nhân thân, quốc tịch cho nhiều trường hợp, trong đó có chị Phương.

Theo trình bày, do hoàn cảnh khó khăn, từ nhiều năm trước chị rời quê vào TPHCM mưu sinh. Sau đó, gia đình thay đổi nơi cư trú khiến chị mất liên lạc. Không có giấy tờ tùy thân, không người thân thích bên cạnh, chị phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống qua ngày.

Thông tin chị Phương nhớ được về gia đình khá ít ỏi, như quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), cha họ Văn tên Hạnh, mẹ tên Thương, khi chị rời đi gia đình có 4 em trai.

Từ những dữ liệu mơ hồ này, Thượng úy Trần Quốc Trung, cán bộ Công an xã Kim Long đã tiến hành rà soát, xác minh, đồng thời liên hệ với công an các địa phương tại TP Huế để tìm kiếm thông tin.

Chị Phương (đứng giữa) đoàn tụ cùng 2 người em trai sau 30 năm xa cách. Ảnh: T.T

Sau hơn một tháng kiên trì tra cứu, lực lượng chức năng xác định gia đình bà Nguyễn Thị Thương (trú phường Phong Phú, TP Huế) có nhiều đặc điểm trùng khớp với thông tin chị Phương cung cấp. Từ đó, hai bên được kết nối để xác minh.

Khi liên lạc được với gia đình, anh Văn Công Khánh (em trai chị Phương) cho biết suốt 30 năm qua, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm chị bằng nhiều cách như nhờ các tổ chức hỗ trợ, tham gia các chương trình truyền hình, đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhưng không có kết quả.

Sau khi xác nhận đúng người thân, Công an xã Kim Long đã tổ chức buổi gặp mặt tại trụ sở để gia đình đoàn tụ vào sáng nay (17/4).

Giây phút gặp lại sau 30 năm xa cách, chị Phương và người thân không giấu được xúc động, vui mừng. Gia đình bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng công an và các đơn vị đã tận tình hỗ trợ.

Thượng úy Trần Quốc Trung cho biết, quá trình xác minh gặp không ít khó khăn do biến động về địa giới hành chính, thay đổi nơi cư trú của người dân. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực làm rõ thông tin, giúp người dân đoàn tụ với gia đình.