Ngày 14/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an phường Mỹ Quới vừa giúp người phụ nữ tìm lại cha sau 43 năm thất lạc

Theo đó, hôm 10/8, chị Huỳnh Thị Cẩm Tú (ngụ xã Củ Chi, TPHCM) đến Công an phường Mỹ Quới (TP Cần Thơ) nhờ hỗ trợ tìm cha ruột.

Theo lời kể, khi mẹ mang thai chị Tú khoảng 6 tháng, cha mẹ mất liên lạc. Từ đó, chị lớn lên với mong muốn một ngày được gặp lại cha, nhưng những thông tin về người thân và nơi sinh sống trước đây rất ít ỏi. Qua nhiều năm, địa danh, địa giới hành chính thay đổi càng khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn.

Chị Tú và ông Quý nghẹn ngào, xúc động khi gặp gỡ lại sau 43 năm thất lạc khi được cơ quan Công an phường Mỹ Quới hỗ trợ tìm kiếm. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Thấu hiểu mong mỏi của người dân, Ban Chỉ huy Công an phường Mỹ Quới khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ rà soát, xác minh từng thông tin chị Tú cung cấp. Lực lượng công an khai thác, đối chiếu dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp xác minh thực tế và phối hợp với công an các địa phương.

Từ những manh mối ít ỏi, cán bộ, chiến sĩ tìm gặp những người lớn tuổi trên địa bàn, đối chiếu thông tin về nhân thân, người thân của chị Tú và lần theo từng dấu vết.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận đề nghị, Công an phường Mỹ Quới xác minh người cha chị Tú tìm kiếm là ông Phan Văn Quý, hiện sinh sống tại khu vực 7, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ.

Thông tin chính xác mở ra cuộc đoàn tụ mà chị Tú đã chờ đợi suốt 43 năm.

Sau hơn bốn thập kỷ xa cách, hai cha con cuối cùng được gặp lại nhau. Cuộc hội ngộ diễn ra trong niềm xúc động của các thành viên trong gia đình. Với chị Tú, mong ước được nhìn thấy, được gọi tiếng “cha” sau 43 năm chờ đợi nay đã trở thành hiện thực.

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Quới, gia đình chị Tú gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã giúp họ tìm lại người thân sau nhiều năm thất lạc.