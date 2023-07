Tối 15/7, tại khu vực Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ", phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức chương trình "Vang mãi khúc quân hành".

Đây là buổi biểu diễn hòa nhạc nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân và 25 năm Ngày thành lập Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.

Chương trình diễn ra ở khu vực Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ"

Tới dự chương trình có Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Tại đây, hơn 100 cán bộ chiến sỹ thuộc Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn kèn, múa, hát các ca khúc nổi tiếng về quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ...

Chương trình còn hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, qua đó tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân nhân về truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động nói riêng.

Các tiết mục biểu diễn có nội dung ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ...

Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động "bản lĩnh, nhân văn vì dân phục vụ" được đưa lên sân khấu

Đông đảo người dân, du khách tại phố đi bộ Trần Nhân Tông theo dõi chương trình

Chị Nguyễn Thu Trang (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị đưa con nhỏ lên phố chơi thì đúng lúc có chương trình biểu diễn.

"Hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát cơ động trong tôi rất mạnh mẽ và hơi thô cứng nhưng hôm nay được tận mắt xem các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động biểu diễn thì thấy rất mềm mại, gần gũi. Tôi mong muốn có nhiều chương trình như này để người dân được xem, được thưởng thức những tác phẩm hay", chị Trang chia sẻ.