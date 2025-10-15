Bảo tàng số: Khi công nghệ kể chuyện quê hương

Quảng trường TM5, Khu đô thị Phú Cường, Rạch Giá trở thành điểm đến “hot” nhất, bất ngờ nhất và nhiều cảm xúc nhất với nhiều người dân tại An Giang bởi loạt trải nghiệm đặc biệt sáng tạo mang tên “Bảo tàng số”. Anh M (Rạch Giá, An Giang) tới không gian triển lãm của Viettel cùng vợ và con gái nhỏ, liên tục bất ngờ bởi những ứng dụng công nghệ bên trong bảo tàng. Mỗi nét vẽ ngoài đời thực được phân tích và chuyển thể thành một thành tố chuyển động trong “thành phố tương lai”. Tiếp đó là bức chân dung số của chính anh được tạo nên từ những địa điểm quen thuộc của địa phương, được in thành áo để làm kỉ niệm.

Bước vào “Bảo tàng số” tại Viettel Y-Fest, ai cũng có thể chạm tới sức mạnh của công nghệ theo các giác quan khác nhau, và thỏa sức sáng tạo dựa trên cá tính và cảm xúc cá nhân. Sức hút lớn nhất là ở khu vực “Chân dung bản sắc” với công nghệ New Media Art của Fustic.Studio kết hợp sức mạnh Viettel 5G. Gương mặt mỗi người sẽ được tái hiện dưới dạng Mosaic Picture độc bản, ghép từ hàng ngàn hình ảnh gắn liền với văn hoá địa phương An Giang.

Bằng sức mạnh công nghệ từ Viettel, và sự sáng tạo của nghệ thuật của người trẻ từ Fustic.Studio, “Bảo tàng số” tại Y-Fest đã đón nhận cảm xúc tích cực của người dân An Giang, từ trẻ nhỏ, các bạn học sinh sinh viên, các vị phụ huynh trung tuổi, cho tới nhóm các gia đình trẻ.

“Người con An Giang” trên sân khấu Viettel Y-Fest An Giang

Sân khấu rực rỡ ánh sáng, hiệu ứng sân khấu hiện đại và dàn âm thanh hoành tráng đã biến đêm nhạc Y-Fest 2025 tại An Giang trở thành điểm nhấn thăng hoa mãn nhãn. Dàn nghệ sĩ cực “cháy” góp mặt trong đêm diễn gồm: Vũ Cát Tường, ISAAC, Hà Nhi, Codynamvo và DJ Emma.

Nhưng có lẽ khoảnh khắc khiến hàng nghìn khán giả xúc động nhất chính là phần trình diễn của Vũ Cát Tường - người con của An Giang, nay trở lại quê hương trong đêm nhạc Viettel Y-Fest với 3 bài hit “Từng là”, “Vết mưa” và “Mơ”.

Vũ Cát Tường - “Người con An Giang” trên sân khấu Viettel Y-Fest An Giang

“Cuối cùng thì Tường cũng được về quê hát rồi. Tường đã chờ khoảnh khắc này 12 năm rồi. Vào ngày 2/10/1992 thì một người đã sinh ra ở An Giang, không phải ở Rạch Giá mà là ở Long Xuyên, nhưng giờ chúng ta là người một nhà đúng không?”, Vũ Cát Tường xúc động và tràn đầy cảm hứng chia sẻ trên sân khấu Y-Fest tại An Giang, nơi cô sinh ra và lớn lên. Đoạn ghi hình này nhanh chóng đã lan truyền trên Tiktok, trở thành nguồn cảm hứng của người hâm mộ Vũ Cát Tường cũng như người dân An Giang và những ai yêu mến thương hiệu concert Viettel Y-Fest.

Trước đó, Viettel Y-Fest diễn ra ở Huế có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, ca sĩ trẻ gốc Huế, trở về biểu diễn trước hàng nghìn khán giả quê hương, làm bùng cháy đêm diễn bằng các bản hit gắn liền với giới trẻ. Sự cống hiến của nghệ sĩ dành cho khán giả quê nhà, lòng tự hào khi biểu diễn trên mảnh đất quê hương đã tạo nên những khoảnh khắc, cảm xúc đặc biệt của đêm diễn Viettel Y-Fest.

Lựa chọn nghệ sĩ tham gia đêm diễn ngay tại quê hương được coi là một cách làm sáng tạo của Viettel để tạo nên dấu ấn riêng khác biệt so với các concert hiện nay. Cách làm này càng ý nghĩa hơn khi Viettel tổ chức chuỗi sự kiện Y-Fest 2025 xuyên Việt với các điểm dừng chân tại 6 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Tại mỗi nơi đi qua, Viettel Y-Fest thêm một lần khẳng định bức tranh kết nối của công nghệ - nghệ thuật - bản sắc văn hóa truyền thống.

Thùy Linh