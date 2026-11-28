Thói quen ăn ngay thức ăn vừa gắp từ nồi lẩu sôi hoặc uống trà, nước quá nóng có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản. Tình trạng lặp lại kéo dài được cảnh báo có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Theo Ghi nhận Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) 2024, Việt Nam ghi nhận 6.792 ca ung thư thực quản mới, xếp thứ 8 trong các loại ung thư ở cả hai giới và thứ 5 ở nam giới. Số ca tử vong do ung thư thực quản là 6.467 trường hợp, xếp thứ 6 trong các nguyên nhân tử vong do ung thư.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), đồ uống rất nóng, ở nhiệt độ trên 65 độ C, được xếp vào nhóm 2A - có thể gây ung thư cho người. Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Oncology cũng cho thấy việc thường xuyên dùng đồ uống ở nhiệt độ quá cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Một nghiên cứu mới công bố trên International Journal of Cancer, phân tích dữ liệu của 977.282 người trưởng thành tại Anh, tiếp tục ghi nhận mối liên quan giữa nhiệt độ đồ uống và nguy cơ mắc bệnh.

Người tham gia thuộc hai nhóm Million Women Study và UK Biobank được hỏi về nhiệt độ trà, cà phê ưa thích (rất nóng, nóng hoặc ấm) và số cốc tiêu thụ mỗi ngày. Trong thời gian theo dõi trung bình lần lượt 14,2 năm và 11,1 năm, các nhà nghiên cứu ghi nhận 2.348 trường hợp ung thư thực quản, gồm 1.045 ca ung thư biểu mô tế bào vảy và 1.303 ca ung thư biểu mô tuyến.

Kết quả cho thấy, so với nhóm thích đồ uống ấm, nhóm thích uống nóng có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản cao hơn 69%; nhóm thích uống rất nóng có nguy cơ cao gấp hơn 3 lần. Người uống từ 6 cốc trà, cà phê nóng trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 71% so với nhóm uống dưới 6 cốc.

Thói quen uống trà, nước quá nóng có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản. Ảnh minh họa: Timeshindustant

Theo các nhà nghiên cứu, nhiệt độ cao có thể gây tổn thương lặp đi lặp lại lớp tế bào lót thực quản, thúc đẩy tình trạng viêm và quá trình hình thành ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu không đo nhiệt độ thực tế của đồ uống mà dựa trên cảm nhận của người tham gia. Các tác giả nhấn mạnh kết quả cho thấy mối liên quan, chưa chứng minh quan hệ nhân quả.

Tổn thương kéo dài có thể khiến tế bào biến đổi bất thường

Không chỉ đồ uống nóng, nhiều người Việt có thói quen dùng ngay các món ăn như súp, cháo, canh ở mức nóng hoặc thực phẩm vừa gắp từ nồi lẩu đang sôi bốc khói nghi ngút, hoặc các thực phẩm giữ nhiệt lâu như đậu phụ, viên thả lẩu...

TS.BS Nguyễn Phú Hữu, Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM), cho biết khi ăn, uống đồ quá nóng, vùng hầu họng và niêm mạc thực quản có thể bị tổn thương do nhiệt.

Theo bác sĩ, những tổn thương kéo dài có thể khiến tế bào biến đổi bất thường, từ chuyển sản đến nghịch sản - những biến đổi có thể liên quan đến quá trình hình thành ung thư. Quá trình này diễn ra trong thời gian dài, một số trường hợp tiến triển thành ung thư thực quản.

Đáng chú ý, ở giai đoạn sớm, đặc biệt giai đoạn 1-2, ung thư thực quản hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Những người thường xuyên ăn, uống đồ nóng, hút thuốc lá, sử dụng nhiều rượu bia hoặc có người thân mắc ung thư đường tiêu hóa cần chú ý nguy cơ bệnh.

Để hạn chế nguy cơ tổn thương do nhiệt, bác sĩ khuyến cáo không ăn ngay thức ăn vừa gắp từ nồi lẩu đang sôi hoặc uống trà, nước vừa đun sôi đang bốc khói nghi ngút. Người dân nên chờ đồ ăn, thức uống nguội xuống trước khi sử dụng.