Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 46.800 ca tử vong do ung thư, gấp 2,4 lần so với năm 2021. Số người trẻ dưới 20 tuổi chết do ung thư đang tăng lên.

Theo báo cáo Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dữ liệu đăng ký khai tử Cục Thống kê công bố, giai đoạn 2021-2025, cả nước có 152.100 trường hợp chết vì ung thư, chiếm khoảng 8,4% số trường hợp chết do bệnh tật.

Tử vong do ung thư tăng nhanh từ 40 tuổi

Năm 2021, cả nước chỉ có hơn 19.000 ca chết vì ung thư (khoảng 5% trường hợp chết do bệnh tật), đến năm 2023, con số này là 25.800 (7,3%) và đến năm 2025 tăng lên 15,2%, tương ứng 46.800 trường hợp được ghi nhận.

Như vậy, sau 5 năm, số ca tử vong do ung thư đã tăng hơn 2,4 lần, cho thấy gánh nặng tử vong do ung thư đang ở mức đáng lo ngại.

Số ca tử vong do ung thư chủ yếu ở nhóm tuổi trung niên và người cao tuổi; tăng nhanh từ 40 tuổi, đạt đỉnh ở nhóm 60-69 tuổi (32,9%) và giảm mạnh ở nhóm trên 80 tuổi.

Người bệnh, người nhà người bệnh chờ đợi ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Cục Thống kê, điều đáng quan ngại nhất là số người trẻ tử vong do ung thư đang tăng lên. Số người dưới 20 tuổi tử vong do ung thư ghi nhận được từ cơ sở dữ liệu đăng ký khai tử năm 2021 là 364 người, năm 2022 là 379 người và tăng lên 648 người vào năm 2025. Sau 5 năm, số người trẻ tử vong vì ung thư tăng hơn 1,7 lần.

4 loại ung thư phổ biến nhất

Theo dữ liệu đăng ký khai tử, 4 loại ung thư phổ biến nhất trong nhóm các bệnh về ung thư, gồm: Ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày và ung thư đại tràng. Trong giai đoạn 2021-2025, số người tử vong vì 4 loại ung thư này chiếm 50,6% tổng số người tử vong vì ung thư.

Trong đó, ung thư phổi và ung thư gan là hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Tính chung trong 5 năm, ung thư phổi chiếm 22% số ca tử vong do ung thư, riêng năm 2025 là gần 25%. Phản ánh mức độ phổ biến của các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, ô nhiễm không khí. GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết 90% số trường hợp ung thư phổi có liên quan hút thuốc lá.

Ung thư gan đứng thứ hai với tỷ trọng 17,4% trong số các ca tử vong do ung thư. Theo các bác sĩ, điều này phù hợp với thực tế dịch tễ tại Việt Nam, nơi tỷ lệ nhiễm viêm gan B, C và tình trạng bệnh gan mạn tính còn cao.

Chết do ung thư dạ dày và ung thư đại tràng chiếm tỷ trọng thấp hơn nhưng đều có xu hướng tăng dần, lần lượt tăng từ 4,7 lên 6,4% và từ 3,5% lên 6,6% trong 5 năm qua.

Xu hướng này cho thấy sự gia tăng các bệnh lý liên quan đến lối sống, chế độ ăn uống và yếu tố di truyền.

Nhóm các loại ung thư khác chiếm tỷ trọng 49,4% trong cả giai đoạn nhưng có xu hướng giảm mạnh qua từng năm, đến năm 2025 chỉ còn 43,4%, chủ yếu do tỷ trọng của các loại ung thư phổ biến trên tăng lên theo thời gian, chứ không phải do số lượng tử vong tuyệt đối của nhóm “khác” giảm.

Cứ 3 người tử vong vì ung thư thì có 2 người là nam giới

Bốn bệnh ung thư phổ biến nhất gồm: Phổi, gan, dạ dày và đại tràng cũng là những căn bệnh gây tử vong nhiều nhất cho nam giới.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ nam giới chết vì 4 căn bệnh ung thư này chiếm 55,5% tổng số ca tử vong do ung thư ở nam giới. Riêng năm 2025, cứ 100 người tử vong do ung thư thì có hơn 61 người là đàn ông.

Ở nữ giới, nguy cơ chết do ung thư phổi hay gan thấp hơn rất nhiều so với nam giới. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với nguy cơ chết do ung thư liên quan đến hệ sinh sản nhiều hơn. Năm 2021, số phụ nữ chết vì bệnh này là 571 người, chiếm 9% tổng số ca chết do ung thư của phụ nữ; con số này đến năm 2025 là 2.357 người, tương ứng 16%.