Toàn cảnh Lễ khởi công dự án

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án, chuyển động từ bất động sản thuần túy sang bất động sản gắn với sức khỏe, trải nghiệm và chất lượng sống.

Trong bối cảnh đô thị lớn ngày càng quá tải, nhu cầu tìm về những không gian sống “đủ gần để kết nối – đủ xa để nghỉ dưỡng” đang trở thành xu hướng chủ đạo của tầng lớp trung lưu và giới tinh hoa.

Lợi thế khoáng nóng Thanh Thuỷ: nền tảng cho mô hình nghỉ dưỡng – trị liệu

Thanh Thủy (Phú Thọ) là vùng đất sở hữu một lợi thế đặc biệt là nguồn khoáng nóng tự nhiên hình thành qua hàng triệu năm địa chất. Đây không chỉ là tài nguyên, mà là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, trị liệu tự nhiên, nghỉ dưỡng bốn mùa và tái tạo năng lượng.

Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT AMDI Group phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT AMDI Group chia sẻ: “Chúng tôi không xây dựng một dự án bất động sản. Chúng tôi kiến tạo một không gian sống – nơi con người có thể an cư, đầu tư, nghỉ dưỡng và chữa lành”, khẳng định triết lý của công ty: bất động sản không còn là “tài sản để sở hữu”, mà trở thành “trải nghiệm để sống”.

Phối cảnh tổng thể dự án Làng Thụy Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden

Một “viên ngọc xanh” đang thành hình

Theo AMDI Group, dự án Swiss Eden được quy hoạch trên quy mô hơn 15ha với: 72 căn biệt thự đảo riêng tư, 100 căn shophouse hai mặt tiền, 225 căn nhà liền kề, Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp. Các thành phần này được kết nối để tạo thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh.

Từ Swiss Eden, cư dân có thể kết nối nhanh tới Hà Nội, Hòa Lạc và các điểm du lịch trung du Bắc Bộ. Trong quy hoạch dài hạn, khu vực này được định hướng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe phía Tây Thủ đô.

Đại diện AMDI Group khẳng định sẽ phát triển dự án theo định hướng bài bản, minh bạch, đúng tiến độ và bền vững. Dự án được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới tại khu vực Thanh Thủy.

Dự án Swiss Eden sẽ không hướng tới phát triển theo số đông mà tập trung vào việc kiến tạo giá trị thực, chú trọng trải nghiệm sống và không gian sống bền vững, góp phần hình thành một không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại, phù hợp với thông điệp: “Swiss Eden – Nơi thanh khiết chạm bình yên.”

(Nguồn: AMDI Group)