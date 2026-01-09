Tại các đảo, việc phát điện truyền thống chủ yếu dựa vào máy phát chạy dầu diesel. Tuy nhiên, do hạn chế về quỹ đất và diện tích mái, việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo gặp nhiều khó khăn, qua đó làm giảm tiềm năng phát triển kinh tế.

Hơn 3 năm qua, Tập đoàn Soneva đã hợp tác với Canopy Power để triển khai các dự án cung cấp năng lượng bền vững cho hai khu nghỉ dưỡng Soneva Fushi và Soneva Jani tại Maldives. Canopy Power đã thiết kế và xây dựng các hệ thống vi lưới điện mặt trời - pin lưu trữ, hiện đáp ứng khoảng 40-45% nhu cầu điện của hai khu nghỉ dưỡng.

Ông Sujay Malve, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Canopy Power, cho biết, với dự án Soneva Secret, chủ đầu tư mong muốn tiến xa hơn, hướng tới tỷ lệ thâm nhập năng lượng tái tạo đạt 75-80%.

“Các khu nghỉ dưỡng này nằm trên các đảo ở Maldives, nơi nguồn điện gần như chỉ có thể đến từ máy phát diesel - vốn phát thải cao và chi phí nhiên liệu, logistics rất đắt đỏ. Soneva cũng muốn giảm sự phụ thuộc vào biến động giá dầu”, ông Malve nói.

Dự án điện mặt trời nổi trên mặt biển: Ảnh: Huawei Digital Power

Theo ông Malve, thách thức lớn nhất là vị trí lắp đặt tấm pin mặt trời. Do thiết kế mái nhà đặc thù của các biệt thự nghỉ dưỡng và quỹ đất hạn chế nên giải pháp khả thi duy nhất là lắp đặt trên mặt nước.

Sau khi đánh giá nhiều phương án cho nhà máy 2 MWp, Canopy Power đã lựa chọn công nghệ điện mặt trời nổi dạng màng lưới của Ocean Sun, kết hợp hệ thống pin lưu trữ 3 MWh do Huawei cung cấp.

“Yếu tố thẩm mỹ rất quan trọng đối với các khu nghỉ dưỡng. Các hệ thống năng lượng tái tạo phải đẹp và hài hòa với cảnh quan. Công nghệ của Ocean Sun thực sự ấn tượng và trở thành một phần của môi trường tự nhiên”, ông Malve chia sẻ.

Ông Kristian Torvold, CEO của Ocean Sun, cho biết cấu trúc nổi đã được cấp bằng sáng chế của công ty dựa trên hơn 50 năm kinh nghiệm trong ngành nuôi cá hồi tại Na Uy. “Thay vì cố đưa mô hình điện mặt trời trên đất liền ra mặt nước, chúng tôi lấy công nghệ hàng hải làm nền tảng rồi tích hợp pin mặt trời vào đó”, ông nói thêm. Ocean Sun cũng là đơn vị đầu tiên nhận chứng nhận cho cấu trúc điện mặt trời nổi từ Bureau Veritas Marine & Offshore.

Theo ông Torvold, cấu trúc vòng tròn đường kính 70m đủ vững chắc để chịu được sóng lớn và gió bão mạnh, do các mô-đun nằm phẳng trên bề mặt màng. Nhờ nằm sát mặt nước, các tấm pin được làm mát tự nhiên, giúp hiệu suất tăng thêm tới 10% trong điều kiện khí hậu nóng như Maldives.

Bên cạnh đó, thiết kế phẳng và linh hoạt giúp hệ thống hòa vào cảnh quan biển, gần như không gây tác động thị giác từ bờ.

Nhờ cấu trúc này, hệ thống có thể vận hành ổn định trong điều kiện biển khắc nghiệt, tạo nền tảng cho việc thay thế đáng kể nguồn điện diesel.

Hệ thống tại Soneva Secret được thiết kế để cho phép khu nghỉ dưỡng tắt máy phát diesel trong 16-18 giờ mỗi ngày. “Điều này giúp tiết kiệm gần 1 triệu lít diesel mỗi năm và giảm hơn 2.000 tấn CO2”, ông Malve nhấn mạnh.

Đáng nói, nền tảng giám sát từ xa Hornbill của Canopy Power giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì. Thời gian hoàn vốn của dự án dự kiến dưới 5 năm, trong khi tuổi thọ hệ thống có thể lên tới 20 năm.

Ông Torvold cho rằng, giải pháp này không chỉ dành cho các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là nguồn điện có chi phí thấp hơn diesel và có thể mang điện tới những hòn đảo chưa có hạ tầng công nghiệp. Nó mở ra cơ hội phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng sống cho các cộng đồng sống tại đảo trên toàn thế giới.

Theo PV