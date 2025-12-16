Chủ động tập luyện

Kết quả nghiên cứu mới được Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế) công bố cho thấy, mức độ sẵn sàng tự chăm sóc sức khỏe (CSSK) của người Việt Nam đang ở mức khá cao, xếp thứ 4 trong số 10 quốc gia được so sánh, chỉ đứng sau Singapore, Australia và Đức. Các nước còn lại trong danh sách gồm Ấn Độ, Colombia, Mexico, Indonesia, Kenya, UAE.

Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự thay đổi trong nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân trong bối cảnh hệ thống y tế đang chịu nhiều áp lực.

Nghiên cứu được triển khai từ tháng 6 đến tháng 12 tại Phú Thọ, Bắc Ninh, TP Huế và An Giang. Nhóm nghiên cứu dựa trên khung Chỉ số Mức độ Sẵn sàng tự chăm sóc sức khỏe của Liên đoàn Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu.

Đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo. Ảnh: Lan Quyên.

Theo kết quả đánh giá, Việt Nam đạt 3,04 điểm trên thang 4 điểm. Trong các nhóm chỉ số thành phần, hệ thống y tế thể hiện sự ủng hộ rõ rệt đối với tự chăm sóc sức khỏe.

Chỉ số về sự tin tưởng và ủng hộ của nhân viên y tế đạt 3,03 điểm, cao hơn mức trung bình và cao hơn một số quốc gia trong khu vực. Có tới 73,1% cán bộ y tế cho biết họ thường xuyên tư vấn cho người bệnh về tự chăm sóc sức khỏe trong kế hoạch điều trị.

Chỉ số mức độ tin tưởng và ủng hộ của người dân chỉ đạt 2,38 điểm, cho thấy người dân dù có xu hướng tự chăm sóc sức khỏe nhưng vẫn thiếu niềm tin và thông tin đầy đủ. Dù vậy, khảo sát ghi nhận người dân khá cởi mở với việc tự sử dụng thuốc không kê đơn để điều trị các bệnh nhẹ như ho, cảm cúm, đồng thời chủ động tập luyện, nâng cao thể lực.

Chỉ số trao quyền cho bệnh nhân và người tiêu dùng đạt 3,06 điểm, cao hơn 7 trong số 10 quốc gia trong báo cáo so sánh năm 2022.

Chỉ số tự xét nghiệm đạt 3,36 điểm mức .cao nhất trong nhóm này, phản ánh việc người dân ngày càng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, thiết bị theo dõi và kiểm soát sức khỏe tại nhà.

Chỉ số hiểu biết sức khỏe của người dân đạt 3,26 điểm cho thấy khả năng nhận diện các vấn đề sức khỏe thông thường và áp dụng các biện pháp tự chăm sóc ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận dữ liệu sức khỏe cá nhân và các công cụ số hỗ trợ vẫn còn ở mức trung bình. Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử chưa đồng bộ khiến người dân gặp khó khăn trong việc theo dõi và quản lý sức khỏe một cách toàn diện.

Người dân thiếu thông tin kiểm chứng trên mạng xã hội

Về chính sách, nhóm chỉ số chính sách y tế đạt 3,05 điểm.

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra những thách thức đáng lưu ý như việc người dân dễ tiếp cận thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội trong khi thông tin y tế chính thống chưa thực sự thân thiện, đặc biệt với người cao tuổi. Nhân viên y tế tuyến cơ sở còn quá tải, thiếu kỹ năng tư vấn chuyên sâu và cơ chế khuyến khích, khiến chất lượng hướng dẫn người bệnh chưa đồng đều.

Ở góc độ pháp lý, môi trường pháp lý về tự CSSK của Việt Nam được đánh giá khá thuận lợi, với điểm số 3,26 - cao nhất trong 4 yếu tố then chốt. Thuốc không kê đơn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thiết bị y tế được phân phối rộng rãi qua nhiều kênh, kể cả trực tuyến.

Tuy nhiên, đại diện nhóm nghiên cứu cho rằng sự thuận tiện này cũng đặt ra yêu cầu tăng cường minh bạch thông tin và kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Việt Nam đã có những nền tảng tốt để thúc đẩy tự chăm sóc sức khỏe nhưng vẫn còn nhiều dư địa cần khai thác.

Trong thời gian tới, bà Phương cho rằng cần việc đẩy mạnh truyền thông chính thống, nâng cao năng lực tư vấn của cán bộ y tế và đẩy nhanh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp VNeID được xem là những giải pháp then chốt nhằm giúp người dân chủ động hơn trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe của chính mình.

