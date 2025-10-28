Kết quả này không chỉ khẳng định sức hút của Amway trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe, mà còn phản ánh xu hướng người Việt ngày càng quan tâm đến các giải pháp nâng cao chất lượng sống bằng công nghệ.

Amway nhận về cú đúp giải thuởng trong hạng mục “Sản phẩm tôi yêu” với máy lọc nước New eSpring™ và máy lọc không khí Atmosphere Mini™

Là giải thưởng thường niên tổ chức suốt hơn 13 năm, Tech Awards được xem là một thước đo uy tín của ngành công nghệ Việt Nam, tôn vinh những sản phẩm mang lại giá trị thiết thực cho người dùng. Đặc biệt, hạng mục “Sản phẩm tôi yêu” luôn là nơi cạnh tranh của những thiết bị được người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá cao về hiệu năng, trải nghiệm và tính ứng dụng. Việc Amway cùng lúc được vinh danh là “Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng” dành cho New eSpring™ và Atmosphere Mini™ với danh hiệu “Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng” cho thấy thương hiệu từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng thông minh.

Công nghệ vì sức khỏe - Xu hướng tất yếu của thời đại

Theo nghiên cứu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), trung bình mỗi người hấp thụ khoảng 5 gram vi nhựa mỗi tuần, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và khả năng miễn dịch. Cùng với đó, bụi siêu mịn (UFPs ≤0,1 µm) hiện diện trong không khí hằng ngày có thể len sâu vào phổi, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp và tim mạch nghiêm trọng. Những “mối nguy vô hình” này là lời cảnh báo về một nhu cầu cấp thiết: bảo vệ sức khỏe từ nước uống đến không khí hít thở.

Trước thực trạng đó, Amway kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến những hệ sinh thái sản phẩm giúp con người nâng cao chất lượng đời sống. New eSpring™ và Atmosphere Mini™ ra đời như hai “vệ sĩ công nghệ” hỗ trợ người Việt chủ động kiểm soát môi trường sống của mình.

Giải pháp công nghệ thông minh cho sức khỏe chủ động

Theo công bố từ Amway, điểm khác biệt của New eSpring™ nằm ở bộ lọc eSpring Carbon e3 có khả năng loại bỏ hiệu quả hơn 170 chất gây ô nhiễm như hạt vi nhựa, hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm PFOA và PFOS, chất thải dược phẩm. Sản phẩm trang bị công nghệ UV-C LED giúp loại bỏ 99,99% vi khuẩn, virus và bào nang. Hệ thống cảm biến thông minh còn giúp người dùng theo dõi chất lượng nước theo thời gian thực, chi tiết nhỏ nhưng phản ánh rõ triết lý thiết kế hướng tới trải nghiệm và sự an tâm lâu dài.

New eSpring™ với hệ thống lọc ấn tượng, loại bỏ hiệu quả hơn 170 chất gây ô nhiễm và 99,99% vi khuẩn, vi rút và bào nang

Chị Quỳnh Anh (25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi vẫn đun nước uống, nhưng việc này không thể loại bỏ hết tạp chất, đặc biệt là vi nhựa. Từ khi sử dụng New eSpring™ tôi cảm thấy yên tâm hơn vì có thể uống nước trực tiếp tại vòi”.

Nếu New eSpring™ là biểu tượng của nguồn nước tinh khiết, thì Atmosphere Mini™ lại là “lá phổi công nghệ” cho không gian sống hiện đại. Theo Amway, với hệ thống màng lọc 3 trong 1 gồm bộ lọc sơ cấp giúp loại bỏ các xơ vải và hạt bụi lớn trong không khí; bộ lọc carbon khử sạch mùi khó chịu (thuốc lá, mùi thú nuôi) và các hóa chất độc hại; cùng bộ lọc HEPA, có khả năng loại bỏ 99,9% các loại bụi mịn, vi khuẩn, vi rút có kích thước siêu nhỏ đến 0,0024 micromet. Đồng thời máy tự động điều chỉnh công suất dựa trên chất lượng không khí như một “trợ lý AI” tinh tế trong căn hộ thông minh.

Atmosphere Mini™ đóng vai trò “lá phổi công nghệ”, đảm bảo chất lượng không gian sống hiện đại với hệ thống màng lọc 3 trong 1

Anh Minh Hoàng (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Dù đã lau dọn nhà thường xuyên, nhưng tình trạng hắt hơi và khó ngủ vẫn diễn ra, nhất là khi ô nhiễm tăng cao. Từ khi dùng Atmosphere Mini™, không khí dễ chịu hơn hẳn”.

Không chỉ được người dùng yêu thích, cả hai sản phẩm còn đạt nhiều chứng nhận quốc tế danh giá: New eSpring™ đã được chứng thực bởi các tổ chức độc lập uy tín toàn cầu, bao gồm NSF (Trung tâm hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống của WHO) và WQA (Hiệp hội Chất lượng Nước được Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ - ANSI. Hiệu quả của sản phẩm Atmosphere Mini™ được kiểm chứng bởi Hiệp hội Dị ứng Anh Quốc (Allergy UK), Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị Hoa Kỳ (AHAM US), và Energy Star.

Theo Amway, những chứng nhận này chính là cam kết của Amway với người tiêu dùng rằng mỗi sản phẩm đều được nghiên cứu, tối ưu và kiểm nghiệm nghiêm ngặt để phù hợp điều kiện thực tế của từng gia đình.

Từ sản phẩm đến hệ sinh thái sống khỏe

Trước những mối nguy vô hình từ môi trường và nhu cầu ngày càng cao về cuộc sống an toàn, tiện nghi, Amway kiên định theo đuổi mục tiêu lấy con người làm trung tâm trong mọi hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Trong bối cảnh thị trường thiết bị gia dụng đang chứng kiến sự bùng nổ của các sản phẩm thông minh và cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu lớn, Amway lựa chọn một hướng đi khác biệt: phát triển các giải pháp công nghệ gắn liền với giá trị sức khỏe và chất lượng sống.

New eSpring™ và Atmosphere Mini™ vì thế không chỉ là những sản phẩm tiêu dùng, mà còn hướng đến là biểu tượng cho một tương lai đáng tin cậy, nơi nước sạch và không khí trong lành trở thành quyền lợi thiết yếu của mọi gia đình, được bảo vệ bằng giải pháp công nghệ thông minh.

Vĩnh Phú