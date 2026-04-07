Ăn “đặc sản mạng”, nhập viện vì dị ứng nặng

Sáng 7/4, BSCKII Lê Thị Chi Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám vì viêm da dị ứng, mày đay có xu hướng gia tăng.

Các trường hợp dị ứng ghi nhận với nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nặng như phù môi, phù mi mắt, sưng bộ phận sinh dục hoặc lan toàn thân. Nguyên nhân đa dạng, bao gồm yếu tố thời tiết, môi trường, đặc biệt trong mùa xuân nóng ẩm, nhiều phấn hoa và côn trùng sinh sôi mạnh.

Đáng chú ý, bệnh viện tiếp nhận không ít ca dị ứng liên quan đến thực phẩm, trong đó có món bánh trứng kiến, loại đặc sản được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội thời gian qua.

Điển hình là trường hợp nữ bệnh nhân 25 tuổi (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nổi mày đay toàn thân, da xuất hiện dày đặc các mảng đỏ. Người bệnh ngứa ngáy dữ dội, kèm cảm giác nóng bừng và sốt nhẹ.

Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết đã ăn bánh trứng kiến trước đó không lâu. Kết quả test dị nguyên cho thấy bệnh nhân dị ứng với kiến và gián ở mức độ 4-5 (thang điểm tối đa là 6).

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị mày đay cấp tính và nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị, giúp kiểm soát tình trạng dị ứng.

Vì sao trứng kiến dễ gây dị ứng?

Theo BS Phương, trứng kiến thực chất là ấu trùng côn trùng, có thể mang theo các yếu tố gây kích ứng tương tự như nhộng tằm, một loại thực phẩm từng ghi nhận nhiều ca dị ứng trước đây.

Các chuyên gia cho biết, nguyên nhân chính gây dị ứng trứng kiến là do hệ miễn dịch phản ứng quá mức với lượng protein lớn trong loại thực phẩm này.

Ngoài ra, trứng kiến có thể chứa nọc hoặc dịch tiết từ côn trùng còn sót lại. Nếu quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh, các tạp chất này càng làm tăng nguy cơ dị ứng.

Không chỉ trứng kiến, các thực phẩm thuộc họ giáp xác như tôm, cua, bề bề… cũng có nguy cơ gây dị ứng cao. Đặc điểm chung của nhóm này là hàm lượng protein dễ kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh, nhất là ở người có cơ địa dị ứng.

Phản ứng dị ứng với trứng kiến có thể xuất hiện sau vài phút đến vài giờ sau khi ăn, tùy cơ địa mỗi người.

BSCKII Lê Thị Chi Phương khám cho bệnh nhân. Ảnh: N. Huyền

Ở mức độ nhẹ, người bệnh thường nổi mày đay khu trú, ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ quanh miệng, cổ, tay chân. Một số trường hợp có cảm giác châm chích, râm ran ở đầu lưỡi và khoang miệng.

Tuy nhiên, nếu nặng hơn, người bệnh có thể gặp các triệu chứng nguy hiểm như đau bụng quặn, nôn, tiêu chảy, phù nề đường hô hấp gây khó thở, tụt huyết áp. Trường hợp nghiêm trọng có thể tiến triển thành sốc phản vệ, tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Đừng mạo hiểm “ăn theo trend”

Từ xu hướng ăn theo “trend” trứng kiến này, bác sĩ Phương khuyến cáo, những người có cơ địa dị ứng cần đặc biệt thận trọng với các thực phẩm lạ như trứng kiến, loài giáp xác hay các côn trùng.

Những đối tượng cần lưu ý gồm:

- Người có tiền sử dị ứng thực phẩm hoặc côn trùng

- Người mắc viêm da cơ địa, mề đay, hen phế quản

- Người chưa từng ăn các món có nguồn gốc từ côn trùng

“Không nên sử dụng thực phẩm theo trào lưu khi chưa hiểu rõ cơ địa bản thân. Dị ứng có thể xảy ra ngay từ lần đầu nếm thử và tiến triển rất nhanh. Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, nổi ban, sưng nề sau khi ăn, người dân cần ngừng ngay thực phẩm nghi ngờ và đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm”, BS Phương nhấn mạnh.