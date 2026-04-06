Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, cà chua (tên khoa học Lycopersicum esculentum Mill) thuộc họ cà, được trồng rộng rãi tại Việt Nam và sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày.

Theo bảng thành phần hóa học thức ăn Việt Nam, cà chua chứa nhiều axit hữu cơ như tactric, xitric, succinic và malic. Về giá trị dinh dưỡng, loại quả này có tới 77% nước, cùng các thành phần như protit, gluxit, xenluloza, chất béo và nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, phốt pho, sắt.

Đáng chú ý, cà chua cung cấp dồi dào vitamin và hoạt chất sinh học quan trọng như caroten, vitamin B1, B2, PP, vitamin C, vitamin P, K cùng các hợp chất chống oxy hóa mạnh như lycopene, xanthophyl và quercetronzit.

“Trong đó, lycopene được xem là “ngôi sao” với khả năng chống oxy hóa vượt trội. Hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do, giảm stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân gây tổn thương thành mạch và thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa.

Nhờ đó, lycopene góp phần bảo vệ lớp nội mô mạch máu, hạn chế tích tụ cholesterol, giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Việc bổ sung thực phẩm giàu lycopene còn giúp hạ cholesterol xấu và giảm các chỉ dấu viêm liên quan đến bệnh tim mạch”, Tiến sĩ Phương nói.

Cà chua tốt cho tim mạch. Ảnh: Diệu Hương

Không chỉ dừng lại ở đó, cà chua còn chứa chất xơ hòa tan giúp kiểm soát mỡ máu, tăng cholesterol tốt. Lượng kali tự nhiên trong quả giúp điều hòa huyết áp, cân bằng natri, từ đó giảm áp lực lên tim.

Một điểm quan trọng là lycopene được hấp thụ tốt hơn khi cà chua được nấu chín và ăn kèm với chất béo. Các món như sốt cà chua, cà chua hầm hoặc chế biến cùng dầu ô liu sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất này hiệu quả hơn so với ăn sống.

Ngoài lợi ích cho tim mạch, cà chua còn hỗ trợ bảo vệ mắt và làn da. Các chất như beta-carotene, lutein và vitamin C giúp giảm tác hại của ánh sáng, phòng thoái hóa điểm vàng, đồng thời chống oxy hóa, hạn chế tổn thương do tia UV và thúc đẩy sản sinh collagen, giúp da săn chắc.

Chuyên gia khuyến nghị, nên duy trì thói quen ăn cà chua từ 3-5 lần mỗi tuần, kết hợp chế độ ăn ít muối, giàu rau xanh và tập luyện đều đặn để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa các biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng đúng cách: Nên ăn cà chua vào ban ngày, hạn chế ăn khi đói hoặc vào buổi tối muộn vì có thể gây khó tiêu ở một số người. Nên chọn quả chín đỏ, tránh quả dập nát và không ăn cà chua xanh do chứa chất có thể gây rối loạn tiêu hóa.