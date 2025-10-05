Ăn bánh trung thu 'béo' như thế nào?

Bánh trung thu là món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu, mang ý nghĩa đoàn viên và gắn kết.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Hà Nội), bánh trung thu chứa nhiều năng lượng, cần sử dụng đúng cách để tránh nguy cơ tăng cân, tăng đường huyết, đặc biệt với những người mắc bệnh mạn tính.

Bánh trung thu có nhiều loại với trọng lượng từ 80g đến 250g, đa dạng nhân như đậu xanh, hạt sen, thập cẩm. Thành phần chính gồm bột, đường, bơ, mỡ lợn, khiến bánh có độ ngọt và béo cao. Vỏ bánh và nhân thường được tẩm ướp nhiều đường, mỡ, dẫn đến hàm lượng năng lượng lớn.

Bánh trung thu có năng lượng hơn hẳn cơm, phở. Ảnh: Ngô Cúc

Một miếng bánh (25g, khoảng 1/5-1/10 chiếc) chứa 95-122 calo, bao gồm 10-13g chất bột đường và 4,3-7,7g chất béo. Như vậy, một chiếc bánh 180g cung cấp 500-700 calo, tùy loại và thành phần. Bánh nướng thập cẩm hai trứng (250g) có thể chứa đến 1.095 calo, glucid 104,5g; bánh dẻo đậu xanh một trứng cung cấp 807 calo, glucid 158,1g.

Một chiếc bánh tròn (10x4cm) cung cấp 800-1.200 calo, đặc biệt những loại bánh làm từ trứng muối thì năng lượng càng cao.

Bác sĩ Hưng đưa ra so sánh, một bát cơm đầy chỉ khoảng 200 calo (glucid 44,2g), một bát phở bò trung bình khoảng 430 calo (glucid 59,3g). Như vậy, một chiếc bánh có thể bằng 3-5 bát cơm và 2-2,5 bát phở.

Với người khỏe mạnh, năng lượng từ bánh trung thu không quá đáng lo nếu tiêu thụ điều độ 25-50g/ngày. Tuy nhiên, với người mắc bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng, việc ăn quá nhiều có thể gây rối loạn chuyển hóa, làm trầm trọng bệnh lý hoặc dẫn đến tăng cân không mong muốn.

Trong đó, những người mắc bệnh tim mạch, mỡ máu, đái tháo đường hoặc huyết áp cao được khuyến cáo thận trọng, hạn chế ăn, chỉ dùng miếng nhỏ. Nếu ăn bánh, người bệnh nên bỏ phần cơm để cân bằng lượng tinh bột trong ngày. Người có chỉ số đường huyết cao có thể tham khảo ý kiến bác sĩ.

6 lưu ý khi sử dụng bánh trung thu

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng đưa ra sáu khuyến cáo để thưởng thức bánh trung thu an toàn và lành mạnh:

Kiểm tra hạn sử dụng: Chọn bánh có ngày sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng, ưu tiên dùng sớm để đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng.

Xem nhãn mác: Chọn sản phẩm có thông tin đầy đủ về nhà sản xuất, địa chỉ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản.

Đảm bảo chất lượng: Không mua bánh bị dập nát, bao bì rách, có màu sắc hoặc mùi lạ. Tránh các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Đọc thành phần dinh dưỡng: Kiểm tra thông tin về năng lượng, chất béo, chất bột đường trên bao bì để điều chỉnh lượng ăn phù hợp.

Hạn chế số lượng: Chỉ ăn miếng nhỏ, đặc biệt người mắc bệnh đái tháo đường, tim mạch, béo phì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Tư vấn dinh dưỡng: Nên khám dinh dưỡng để xây dựng chế độ ăn hợp lý, thưởng thức bánh trung thu cùng gia đình mà không lo ảnh hưởng sức khỏe.

Giáo sư Lê Thị Hương, Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, cảnh báo về nguy cơ từ bánh trung thu tự làm hoặc không rõ nguồn gốc. Quy trình sản xuất bánh cần kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu, chế biến, đến bảo quản (nhiệt độ, môi trường). Bánh tự làm thường thiếu kiểm soát an toàn thực phẩm, dễ gây nguy cơ ngộ độc hoặc ảnh hưởng sức khỏe. Tại khu vực nông thôn, nhiều sản phẩm giá rẻ, không rõ xuất xứ vẫn được bày bán, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, vị chuyên gia này khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn mua từ các cơ sở uy tín, có đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe.