Người dân vui mừng bốc thăm nhận nhà tại khu tái định cư Sàng Ma Sáo (Ảnh: Trọng Bảo)

Khu tái định cư dành cho người dân vùng lũ Sàng Ma Sáo, xã Dền Sáng được xây dựng để bố trí cho những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ do hoàn lưu bão số Yagi gây ra vào tháng 9/2024. Dự án hoàn thành có ý nghĩa lớn trong việc giúp người dân ổn định cuộc sống và thể hiện trách nhiệm của lực lượng quân đội trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại thôn Nậm Pẻn 2 - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ cách đây hơn một năm - những ngày này bà con ai cũng háo hức chờ đợi ngày chuyển vào nhà mới.

“Bà con trong thôn vui lắm vì sắp được chuyển về nhà mới rồi. Trận mưa lũ năm ngoái tàn phá hết nhà cửa, nhà nào còn thì cũng nguy cơ sạt lở cao. Bây giờ Nhà nước, bộ đội hỗ trợ xây dựng cho khu tái định cư này khang trang, sạch đẹp, bà con có nơi ở ổn định để tập trung phát triển kinh tế”, anh Thào Seo Sử vui vẻ chia sẻ.

Khu tái định cư được xây dựng với 60 căn nhà để bố trí cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra (Ảnh: Trọng Bảo)

Theo ông Vàng Seo Say, Bí thư Đảng ủy xã Dền Sáng, đợt mưa lũ hồi tháng 9/2024 đã làm 22 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 17 nhà bị hư hỏng từ 30% - 70%, 268 hộ có nguy cơ sạt lở với 1.607 nhân khẩu. Mục tiêu của dự án là những hộ dân chịu thiệt hại nặng, nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi cuối năm 2024 sẽ được ưu tiên sắp xếp. Theo tổng hợp từ các thôn, đã có gần 60 hộ dân đăng ký nhu cầu tái định cư, trong đó 35 hộ thuộc diện được ưu tiên sắp xếp trước. Nếu còn dư quỹ đất và nhà ở, dự án sẽ mở rộng đối tượng tái định cư.

“Chúng tôi cảm ơn Bộ Quốc phòng, cảm ơn những người lính thợ Tổng Công ty 789 đã không quản nắng mưa, ngày đêm để hoàn thành khu tái định cư này. Để bảo đảm minh bạch và công bằng trong việc cấp nhà cho bà con, các thôn đã tổ chức họp dân để bình xét đối tượng được hưởng chính sách, đồng thời tiến hành bốc thăm vị trí căn nhà cho từng hộ gia đình. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, địa phương sẽ tiến hành các bước tiếp theo để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân”, Bí thư Vàng Seo Say cho biết.

Khu tái định cư Sàng Ma Sáo được xây dựng trên diện tích hơn 3,5 ha với 60 căn nhà. Các dãy nhà được bố trí theo đường đồng mức, tạo hình như những thửa ruộng bậc thang - đặc trưng văn hóa của đồng bào vùng cao. Dự án do Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được giao làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng).

Hạ tầng điện, đường cũng đã được đầu tư xây dựng phục vụ người dân tái định cư (Ảnh: Trọng Bảo)

“Hiện nay, cùng với việc tổ chức cho bà con bốc thăm nhận nhà, chúng tôi cũng đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng cộng đồng kiểu mẫu với không gian sống xanh - sạch - đẹp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Cùng với đó, xã sẽ khẩn trương rà soát để bổ sung các công trình như nhà văn hóa, khu vui chơi cộng đồng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho bà con", Bí thư Đảng ủy xã Dền Sáng cho biết thêm.

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương chịu tổn thất nặng nề về người và tài sản do thiên tai, mưa lũ gây ra. Cùng với việc tập trung khắc phục thiệt hại; bằng nhiều nguồn lực, các khu tái định cư đã và đang khẩn trương hoàn thành giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, tập trung khôi phục và phát triển kinh tế sau thiên tai.

Việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư không chỉ mang lại nơi ở an toàn cho người dân, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội trong việc chăm lo, cải thiện đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai mưa lũ.