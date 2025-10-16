Đồn biên phòng Y Tý – Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2025-2028.

Toàn cảnh Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2025-2028 của Đồn biên phòng Y Tý – Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2025, Hội đồng Quân nhân đơn vị đã triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn biên phòng” của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị đã trích tiền lương ủng hộ để nuôi dưỡng 2 con nuôi Đồn biên phòng; cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” (hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh/tháng), giúp đỡ 31 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có điều kiện tiếp tục được học tập.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ sĩ quan, quân nhân trong đơn vị còn tự nguyện ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “Thiên tai lũ lụt”... theo mức quy định của cấp trên; quá trình triển khai, thực hiện đều đưa ra Hội đồng quân nhân xem xét đóng góp công khai, dân chủ, đảm bảo đúng nguyên tắc.

Năm 2024, địa bàn do đơn vị quản lý chịu ảnh hưởng nặng nề của hoàn lưu cơn bão số 3 (YAGI), cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Y Tý đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, và giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Đồn biên phòng Y Tý thường xuyên triển khai các hoạt động phối hợp giữa đơn vị với địa phương nơi đóng quân; duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân; tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là giúp dân trong các hoạt động lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Nhiều hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao đã được tổ chức, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa đồn biên phòng với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, góp phần thắt chặt mối quan hệ của đơn vị với địa phương.

Được biết, Đồn biên phòng Y Tý đang quản lý, bảo vệ 23,073 km đường biên giới, gồm 4 mốc quốc giới, từ khu vực Mốc 85(2) + 70m đến khu vực Mốc số 89(2) + 95251m; địa bàn gồm 25 thôn thuộc xã Y Tý (trong đó 8 thôn giáp biên giới), với 1.998 hộ/10.347 khẩu, thuộc 5 dân tộc chính: Kinh, H’Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì (trong đó, dân tộc Mông chiếm khoảng 60%).