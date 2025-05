Theo đài truyền hình NDTV, Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ Anil Chauhan hôm 31/5 thừa nhận nước này đã hứng chịu tổn thất trong xung đột với Pakistan, nhưng nhấn mạnh New Delhi đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật để giành lại lợi thế.

"Điều quan trọng không phải là số lượng máy bay bị mất, mà những sai lầm nào đã khiến chúng bị bắn hạ. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi đã rút ra kinh nghiệm, sau đó thay đổi chiến thuật và triển khai lại tất cả các máy bay chiến đấu để không kích từ xa. Hầu hết các đòn tấn công đều có độ chính xác tuyệt đối, đánh trúng vào các căn cứ không quân sâu bên trong Pakistan", ông Chauhan cho biết.

Cũng theo ông Chauhan, dù các cuộc giao tranh đã tạm dừng nhưng Ấn Độ vẫn sẽ "phản ứng chính xác và quyết đoán nếu có bất kỳ hành động khủng bố nào khác xuất phát từ Pakistan".

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (giữa) trên tàu sân bay INS Vikrant. Ảnh: X/@rajnathsingh

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tới thăm hạm đội tàu sân bay INS Vikrant, khẳng định hải quân sẽ là lực lượng đầu tiên được triển khai nếu xung đột với Pakistan tái bùng phát.

"Chiến dịch Sindoor mới chỉ tạm dừng. Nếu Pakistan còn có bất kỳ động thái không hay nào, họ sẽ phải đối mặt với hỏa lực và cơn thịnh nộ của Hải quân Ấn Độ", ông Singh cảnh báo.

Theo truyền thông địa phương, Ấn Độ đã mở chiến dịch không kích Pakistan vào ngày 7/5, nhằm vào 9 cơ sở bị New Delhi cáo buộc của quân "khủng bố" ở vùng Kashmir. Islamabad sau đó đã triển khai máy bay chiến đấu đáp trả và tuyên bố bắn rơi 5 tiêm kích của New Delhi. Giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn cho tới ngày 10/5, khi một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được thông qua.