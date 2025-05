Theo báo Times of India, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 14/5 đã chính thức lên tiếng về lệnh ngừng bắn với Pakistan, khẳng định New Delhi không chịu sức ép thương mại từ Mỹ để đi tới thỏa thuận này.

"Giới chức Ấn Độ và Mỹ đã liên lạc vào tuần trước, khi cuộc xung đột vừa nổ ra. Tuy vậy, vấn đề thương mại không xuất hiện trong bất kỳ cuộc thảo luận nào", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cũng theo người phát ngôn Ấn Độ, New Delhi đã từ chối lời đề nghị của ông Trump về việc để Mỹ đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết tranh chấp ở Kashmir. Ông nhấn mạnh: "Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến lãnh thổ bang Jammu và Kashmir phải được Ấn Độ và Pakistan giải quyết song phương".

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức giữa Ấn Độ - Pakistan. Ông Trump sau đó tiết lộ, thương mại là một trong những lý do chính khiến căng thẳng giữa hai nước láng giềng có vũ trang hạt nhân ở Nam Á hạ nhiệt.

“Họ ngừng bắn với nhiều lý do, nhưng thương mại là một lý do lớn. Chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động thương mại với cả Pakistan và Ấn Độ. Chúng tôi đang đàm phán với New Delhi ngay bây giờ và sẽ sớm đàm phán thương mại với Islamabad”, lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Từ ngày 8/5 đến rạng sáng 10/5, Ấn Độ và Pakistan đã liên tục tấn công qua lại xuyên biên giới vào lãnh thổ của nhau. Đến tối 10/5, Tổng thống Mỹ Trump cho biết Ấn Độ và Pakistan đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Tuy vậy, vào sáng 11/5, cả New Delhi lẫn Islamabad đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.