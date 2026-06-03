Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Phước Hậu là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên. Do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung (gọi tắt là Công ty Việt Trung).

Sau khi Hậu liên hệ đặt mua thuốc bảo vệ thực vật, Công ty Việt Trung đã đồng ý cung cấp hàng.

Nguyễn Phước Hậu bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: TT

Từ ngày 4/10/2025 đến 6/11/2025, Công ty Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận hàng, Hậu bán lại cho nhiều tổ chức, cá nhân với giá thấp hơn từ 10% đến 15% so với giá của Công ty Việt Trung. Qua đó, Hậu đã tiêu thụ số thuốc bảo vệ thực vật trị giá hơn 3,5 tỷ đồng; số hàng còn lại được trả về Công ty Việt Trung.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận hơn 3,5 tỷ đồng từ việc bán thuốc bảo vệ thực vật, Hậu không thanh toán cho Công ty Việt Trung mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang kêu gọi những người là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc của Nguyễn Phước Hậu sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT để phối hợp giải quyết.