Năm 2021, nhân viên văn phòng gia đình Chen Zhi ở Singapore phát hiện những “lỗi kỹ thuật nhỏ” như máy photocopy không hoạt động, thẻ ra vào bị vô hiệu hóa. Khi khắc phục xong, họ nhận ra một sự thật lớn hơn: hàng triệu USD đã biến mất khỏi tài khoản ngân hàng của Chen.

Theo hồ sơ tòa án trình năm 2021 và 2022, Chen - người đang bị Mỹ cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo toàn cầu liên quan đến “pig-butchering”, cưỡng bức lao động và tống tiền - từng tố cáo Giám đốc điều hành cũ David Wong chiếm đoạt 5,84 triệu SGD (4,5 triệu USD) từ tài khoản ngân hàng OCBC của ông.

Văn phòng gia đình của Chen Zhi tại khu phức hợp Duo Tower, Singapore ngày 4/11. Ảnh: Bloomberg

Hơn 80 tài liệu pháp lý được nộp trong vụ kiện này hé lộ mạng lưới tài chính phức tạp mà Chen xây dựng tại Singapore, cách ông tận dụng ưu đãi thuế và điều hành một văn phòng gia đình xa hoa giữa trung tâm tài chính châu Á.

Chen gặp Wong vào năm 2017, khi muốn mở rộng đầu tư ở Singapore để xin thẻ thường trú nhân. Cùng năm đó, ông chi gần 40 triệu SGD mua bất động sản cao cấp và thuê Wong thành lập văn phòng gia đình DW Capital Holdings, được cấp ưu đãi thuế sau đó.

Những năm tiếp theo, Chen “ăn nên làm ra”. Tập đoàn của ông mở rộng phạm vi toàn cầu. Theo người quen, tỷ phú sở hữu nhiều xe sang như Mercedes-Maybach, Toyota Alphard, sưu tập trà Trung Quốc quý giá và đeo đồng hồ Patek Philippe, Richard Mille.

Một vị khách thường xuyên tham dự các cuộc tụ họp ở Singapore của Chen để ý sở thích đối với trà Trung Quốc đắt tiền - một viên nén trà có thể có giá hơn 100.000 USD.

Trong khi đó, Wong tuyển dụng một nhóm riêng và điều hành hàng loạt tài khoản ngân hàng tại OCBC, Bank of Singapore, Deutsche Bank, Maybank, UOB-Kay Hian và ngân hàng Thụy Sĩ Safra Sarasin cho ông chủ của mình.

Mâu thuẫn bùng nổ tại “Club House”

Cuối tháng 5/2021, Chen quyết định tái cơ cấu văn phòng gia đình, yêu cầu kiểm toán viên Karen Chen Xiuling kiểm tra toàn bộ tài liệu và giao dịch do Wong phụ trách.

Cuộc họp diễn ra tại căn hộ 4 phòng ngủ trị giá hơn 16 triệu SGD ở chung cư cao cấp Le Nouvel Ardmore - nơi được sửa đổi thành “Club House” sang trọng có bể jacuzzi, phòng karaoke và khu hút xì gà.

Khi nhóm kiểm toán tra soát, họ phát hiện nhiều công ty thuộc sở hữu Chen lại chuyển tiền cho nhau, trong đó có khoản phí quản lý hơn 535.000 USD. Không lâu sau, Wong cáo bệnh, mất liên lạc với nhóm và chặn quyền ra vào văn phòng của họ tại khu phức hợp Duo Tower.

Khi nhóm Chen đến ngân hàng OCBC kiểm tra, họ phát hiện nhiều khoản chuyển tiền đáng ngờ tới các công ty có tên tương tự doanh nghiệp riêng của Wong. Một quản lý tại UOB-Kay Hian cũng xác nhận Wong từng bị ngăn chặn khi cố chuyển tiền sang tài khoản cá nhân.

Ngày 12/7/2021, khi nhóm Chen lấy lại được văn phòng, nơi này chỉ còn máy in hỏng, túi xách bỏ lại và tủ lạnh trống rỗng. Hàng thùng rượu Gin giá rẻ từng chất đầy phòng, nay cũng biến mất.

Chen sau đó kiện Wong ra tòa để đòi lại hơn 12 triệu SGD. Wong phủ nhận cáo buộc, viện lý do bệnh tật và vắng mặt nhiều phiên xử. Năm 2022, Tòa án Tối cao Singapore ra phán quyết vắng mặt buộc Wong và các công ty liên quan phải bồi thường toàn bộ số tiền. Wong hiện đã nộp đơn phá sản.

Gần đây, Chen Zhi cùng 17 cộng sự bị Mỹ trừng phạt vì cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Cảnh sát Singapore đã phong tỏa hơn 150 triệu SGD tài sản, gồm du thuyền, 11 ôtô và thu hồi ưu đãi thuế của hai văn phòng gia đình thuộc Prince Group.

Ngày 4/11, khi Bloomberg News đến trụ sở của Chen tại Singapore, cửa khóa và đèn tắt. Nơi từng là biểu tượng xa hoa của “tỷ phú lừa đảo” giờ chỉ còn là dấu vết của một đế chế sụp đổ và người đứng sau nó, biến mất không dấu vết.

(Theo Bloomberg)