Nội dung vừa được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang thông qua chiều 29/7, nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ các cơ quan, đơn vị của tỉnh An Giang (cũ) khi chuyển về trung tâm hành chính tỉnh An Giang mới sau sáp nhập.

Phường Rạch Giá - trung tâm hành chính tỉnh An Giang mới. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đó, hàng tháng mỗi người sẽ nhận được hỗ trợ 2 triệu đồng chi phí đi lại; 1,5 triệu đồng sinh hoạt phí và 1,5 triệu đồng lưu trú. Thời gian thực hiện 24 tháng kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

Theo thống kê, An Giang có 2.228 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký có nhu cầu nhà ở. Trong đó, 862 trường hợp đăng ký được bố trí nhà công vụ, 1.366 trường hợp có nhu cầu thuê nhà ở. Về bố trí phương tiện đưa đón có 1.662 người đăng ký, còn lại tự túc.

Ông Nguyễn Như Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cho biết, tổng kinh phí dự kiến cho chính sách này khoảng 80 tỷ đồng/năm.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công tác tại đặc khu Thổ Châu, kinh phí dự kiến khoảng 4 tỷ đồng/năm.

Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại đặc khu Thổ Châu. Ảnh: T.T

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, sau gần 1 tháng, việc chuyển giao tên gọi, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, nơi làm việc… được triển khai bài bản, đúng tiến độ. Đội ngũ cán bộ khẩn trương bắt nhịp công việc với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, vì nhân dân phục vụ. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, tạo sự hài lòng cho người dân.

Sáu tháng đầu năm, tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,12%; cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thu, chi ngân sách, giá trị giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, chăm lo vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

“Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi HĐND phải tăng cường giám sát, chủ động phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời thể chế hóa các chủ trương thành các quyết sách phù hợp”, ông Nhàn thông tin.