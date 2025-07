Theo báo cáo của Bộ Tài chính thì đến ngày 24/7, tổng số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý của các địa phương là trên 9.000 cơ sở (tính cả cấp tỉnh và cấp xã). Công tác lưu trữ, số hóa hồ sơ, số hóa tài liệu, việc bàn giao tài liệu và cơ sở dữ liệu sau sắp xếp được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ và an toàn. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước được giữ vững, không phát sinh các vấn đề lớn, phức tạp.