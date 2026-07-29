Sáng 29/7, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trình bày chuyên đề “Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: Chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Chủ trương còn là quyết sách chiến lược, mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày chuyên đề. Ảnh: QH

Tuy nhiên, Trung ương cũng nhận định kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn một số hạn chế, bất cập về thể chế, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, về sắp xếp, bố trí, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và năng lực tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp xã.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đây là những vấn đề tất yếu phát sinh trong quá trình chuyển đổi mô hình; hoàn toàn không làm thay đổi tính đúng đắn và hiệu quả của chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy; cần tiếp tục được rà soát, khắc phục, hoàn thiện.

Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Nhiệm vụ thứ nhất là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội.

Đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, nhưng không bao biện, làm thay, không can thiệp hành chính sự vụ vào thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn, chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn vận hành ở cơ sở.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó có tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cấp xã theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nâng cao năng lực thực thi, xác định rõ cấp xã là tuyến đầu trong quản trị quốc gia và phục vụ nhân dân, bảo đảm thực sự gần dân, sát dân. Ảnh: Nguyễn Huế

Các địa phương chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành; xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đáng chú ý, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu về việc nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt tạo không gian phát triển mới; hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính hạt nhân để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển, gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở.

Trong nhóm nhiệm vụ này còn có tiếp tục sắp xếp, tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công cơ bản, gắn việc tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Có chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Với nhóm nhiệm vụ này có cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn. Đổi mới quản lý biên chế theo hướng quản trị bằng dữ liệu, lượng hóa công việc, đo lường hiệu quả thực thi. Việc phân bổ biên chế linh hoạt, không cào bằng, phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển, tính chất địa bàn và khối lượng công việc.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nêu nhiệm vụ hoàn thiện khung năng lực tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm, bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường; đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của nhân dân. Ông nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm nguyên tắc "có vào, có ra, có lên, có xuống".

Việc phân bổ biên chế, bố trí phòng chuyên môn phải linh hoạt, sát thực tiễn; căn cứ khung quy định của Trung ương, các địa phương chủ động sắp xếp phù hợp với đặc thù địa bàn. Ông cũng lưu ý cần có chính sách tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc và đãi ngộ phù hợp để cán bộ cấp xã yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn liền với phân bổ nguồn lực, trang bị công cụ. Ảnh: QH

Nhóm nhiệm vụ thứ năm là đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ nhân dân phải là căn cứ quan trọng để đánh giá, bố trí, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Nhóm nhiệm vụ thứ sáu đó là phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Nhóm nhiệm vụ thứ bảy là xử lý hiệu quả tài sản công, hồ sơ lưu trữ và bảo đảm nguồn lực cho cơ sở. Trong đó cần khẩn trương xử lý dứt điểm nhà, đất, trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không để lãng phí, thất thoát.

Cuối cùng là lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới.