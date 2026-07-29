Sáng 29/7, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Mở đầu hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Trung ương đã thống nhất từ nền kinh tế kém phát triển, nước ta đã vươn lên trở thành nền kinh tế năng động, phát triển nhanh với quy mô GDP tăng trưởng vượt bậc. Năm 2025, quy mô GDP đứng thứ 32 thế giới, thứ tư ASEAN và Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, chính thức trở thành nước có thu nhập trung bình cao năm 2025.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định.

Tuy nhiên, Trung ương nhìn nhận quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước còn chậm. Đổi mới quản trị quốc gia chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết, Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đề ra 5 quan điểm chỉ đạo.

Quan điểm thứ nhất thể hiện các nguyên tắc nền tảng trong đổi mới mô hình phát triển, đó là thực hiện nhất quán “bốn kiên định”; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng; phát huy vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước...

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề

Quan điểm thứ 2 thể hiện bản chất của Đổi mới mô hình phát triển đất nước, đó là đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia để tạo năng lực phát triển mới và xác định nội hàm của mô hình phát triển mới - Mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, mô hình lấy con người là trung tâm, mục tiêu, động lực và chủ thể phát triển.

Quan điểm thứ 3 thể hiện cơ chế vận hành và định vị các mô hình thành phần.

Quan điểm thứ 4 thể hiện định hướng khai thác, phát huy mọi nguồn lực cho đổi mới mô hình phát triển, hướng đến phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Quan điểm thứ 5 thể hiện phương thức thực hiện. Đổi mới mô hình phát triển phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện và phù hợp với từng giai đoạn.

Mục tiêu và định hướng tầm nhìn

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Trung ương đã thống nhất các mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực, phù hợp với trình độ phát triển của nước thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại.

Trung ương cũng thống nhất phải tạo được đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện quản trị quốc gia hiện đại; về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, hạ tầng năng lực tri thức quốc gia, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.

Mục tiêu đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; các mô hình thành phần được hình thành đồng bộ.

Việt Nam hướng tới quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao. Ảnh: Nguyễn Huế

Cụ thể gồm: Mô hình kinh tế hiệu quả cao, sáng tạo, xanh, tự chủ, bao trùm và hội nhập; mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm và bền vững; mô hình phát triển văn hóa, con người toàn diện, hiện đại, sáng tạo, giàu bản sắc và nhân văn; mô hình phát triển môi trường sinh thái hiện đại, thông minh, bền vững, thích ứng; mô hình quốc phòng toàn dân, hiện đại, tự chủ, thông minh, lưỡng dụng và thích ứng; mô hình an ninh quốc gia toàn diện, chủ động, hiện đại và thông minh; mô hình đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ động, toàn diện, hiệu quả, bản sắc và kiến tạo phát triển; mô hình quản trị quốc gia dân chủ, hiện đại, thông minh, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Mục tiêu đến năm 2045, mô hình phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập và các mô hình thành phần được vận hành đồng bộ, hài hòa, hiệu quả.

Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa. Kinh tế phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xanh, tuần hoàn, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng; làm chủ được các công nghệ chiến lược quan trọng.

Xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm và nền tảng phát triển quốc gia; môi trường sinh thái bền vững; quốc phòng, an ninh hiện đại, tự cường. Đối ngoại, hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, phát triển bền vững, văn minh chung của nhân loại.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn; là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á.

Tầm nhìn giai đoạn này đề ra Việt Nam có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh; xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc; văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện; đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

Để thực hiện các mục tiêu, tầm nhìn trên, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết nghị quyết của Trung ương đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu cụ thể các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thể chế, quản trị quốc gia và hoàn thiện hệ thống chính trị; kinh tế; xã hội; văn hóa, con người; môi trường sinh thái; quốc phòng, an ninh; đối ngoại và hội nhập quốc tế.