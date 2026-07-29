Sáng 29/7, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an đã trình bày chuyên đề Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, tại hội nghị Trung ương 3, Trung ương đã thảo luận, thông qua 2 nghị quyết, quyết định công bố toàn văn Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia, tạo thuận lợi tối đa cho việc quán triệt, triển khai theo tinh thần “nắm vững - hiểu sâu - làm đến cùng”, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tại điểm cầu hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Bộ trưởng Công an chia sẻ, là nước có vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực, có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, nơi hội tụ lợi ích chính trị, kinh tế của các cường quốc trên thế giới, với vị thế quốc tế ngày càng cao, Việt Nam đã trở thành “trọng tâm của trọng tâm” trong cạnh tranh nước lớn.

Đi đôi với những cơ hội, thuận lợi, sức ép an ninh từ bên ngoài, từ các không gian, lĩnh vực mới gia tăng, bất ổn áp sát vành đai an ninh Việt Nam; rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng.

"An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực, không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển...", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Chiến lược An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động liên tục, hiệu quả, hạ tầng thiết yếu không bị tê liệt, kinh tế không bị đứt gãy nghiêm trọng, xã hội không rơi vào rối loạn trong mọi tình huống.

Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia xác định một số quan điểm mới, như giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang cũng quán triệt quan điểm “không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng”.

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, theo Bộ trưởng Công an, phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa “xây” và “chống; không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược.

Đại tướng Lương Tam Quang: L ần đầu tiên Trung ương ban hành một nghị quyết chuyên đề toàn diện, xác lập tầm nhìn chiến lược về xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới của đất nước

Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta từ khi thành lập đến nay về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa. Nghị quyết xác định nhiều quan điểm chỉ đạo quan trọng.

Trong đó, ông nhấn mạnh quan điểm bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, tiến bộ, công bằng xã hội; không để xã hội giàu về vật chất nhưng nghèo về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.

“Phát triển nhanh, bền vững phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội; không đánh đổi trật tự, kỷ cương, tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Ông đồng thời quán triệt tư tưởng “mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, bảo đảm để mọi người dân được sống trong môi trường an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, nhân văn, có cơ hội phát triển và thụ hưởng công bằng thành quả phát triển”.

Diễn tập bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội 14 của Đảng hồi tháng 1. Ảnh: Bảo Kiên

Phát triển đến đâu, an ninh đến đó

Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia xác định các mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa có tiền lệ và yêu cầu bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn.

Trong đó có mục tiêu bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh tụ, yếu nhân; tăng cường bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ tinh hoa, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ.

Mục tiêu tiếp được Bộ trưởng nêu là tổ chức bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực phát triển, trên các không gian mới theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”.

Đến năm 2030 mục tiêu là hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm. Mục tiêu đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia; an ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực, không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển; bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa.

Với Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển xác định mục tiêu tổng quát, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh đó là “Xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Pháp luật, kỷ cương và các chuẩn mực xã hội được tôn trọng, bảo vệ, thực thi nghiêm minh; an ninh con người được bảo đảm toàn diện; kinh tế phát triển nhanh, bền vững…”.

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030 “cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” với 6 chỉ tiêu cụ thể, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2045 “Xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Pháp luật, đạo đức, văn hóa, trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng trở thành nền tảng điều chỉnh hành vi của mọi người dân; “trật tự tự thân” của xã hội được hình thành vững chắc.

Bộ trưởng nêu về 6 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030.

Thứ nhất, cơ bản hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; ban hành Bộ tiêu chí xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và các bộ chỉ số về quản trị xã hội hiện đại, an ninh con người, an sinh xã hội, chất lượng sống, hạnh phúc xã hội và niềm tin xã hội. Văn hóa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội; xây dựng và thực hành văn hóa Đảng, văn hóa công vụ trong 100% cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội; phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma tuý.

Thứ ba, hoàn thành xây dựng Chính phủ số; Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới về Chính phủ điện tử và Chính phủ số và nhóm 15 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số an ninh mạng toàn cầu. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt giá trị trung bình cả nước trên 88%.

Thứ tư, bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu học tập của mọi lứa tuổi; ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp THPT và tương đương; 100% người dân được khám sức khỏe hằng năm, hướng tới cơ bản miễn viện phí toàn dân; tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%...

Thứ năm, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Lượng phát thải khí nhà kính giảm 8-9%; tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt khoảng 98-100%. Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất.