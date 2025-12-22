Các chú bộ đội hướng dẫn các cháu thiếu nhi học cách xếp chăn màn. Ảnh: Phương Vũ

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), ngày 22/12/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã phối hợp với Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Rạch Giá và Trường Mầm non Ngôi Sao (xã Châu Thành) tổ chức cho gần 300 cháu thiếu nhi đến tham quan, học tập, giao lưu tại đơn vị.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm đượm nghĩa tình quân dân, các cháu thiếu nhi đã được cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón tiếp chu đáo, ân cần. Tại buổi gặp gỡ, các cháu được giao lưu thân mật với các cô, chú bộ đội; tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể sôi nổi như vui chơi, ca hát, giao lưu văn nghệ. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng của các cháu cùng sự thân thiện, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ đã tạo nên bầu không khí ấm áp, để lại nhiều ấn tượng đẹp và kỷ niệm khó quên.

Trong chương trình, các cháu thiếu nhi được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn tham quan Nhà truyền thống của đơn vị - nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý phản ánh chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang tỉnh. Thông qua những câu chuyện lịch sử sinh động, gần gũi, các cháu từng bước hiểu thêm về truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm với các cháu thiếu nhi. Ảnh: Phương Vũ

Bên cạnh đó, các cháu còn được tham quan khu vực ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sĩ; tìm hiểu về nếp sống kỷ luật, chính quy trong môi trường quân đội. Đặc biệt, các cháu được tận mắt chứng kiến, tìm hiểu một số phương tiện, trang bị quân sự của đơn vị, trong đó có xe thiết giáp; được chụp ảnh lưu niệm cùng các cô, chú bộ đội, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến tham quan đầy ý nghĩa.

Thông qua hoạt động tham quan, giao lưu, các cháu thiếu nhi được giáo dục về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần bồi đắp tình cảm, niềm tin yêu của thế hệ măng non đối với hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; khơi dậy trong các cháu ý thức tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.