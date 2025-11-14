Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông hỗ trợ người dân địa phương đổ móng, xây nhà (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

“Bốn cùng” với Nhân dân

Bằng tinh thần “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với Nhân dân, từ nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu đã triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Để hỗ trợ bà con, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông đã huy động các nguồn lực xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt tại các bản Làng Vây 1, Làng Vây 2, Nhiều Sáng… theo hình thức hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, triển khai mô hình trồng cây ăn quả như chuối, bưởi, nhãn được áp dụng tại các bản có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp...

Anh Lý A Sinh, bản Làng Vây 1, xã Phong Thổ chia sẻ: “Được sự hỗ trợ của BĐBP, gia đình xây dựng mô hình nuôi vịt thương phẩm. Đến nay, đàn vịt phát triển lên hơn 300 con và đã có vịt bán ra thị trường. Nhờ đó, gia đình có thu nhập ổn định. Trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục nhân rộng chăn nuôi vịt và các loại vật nuôi khác để phát triển kinh tế”.

Tương tự, ở TP. Đà Nẵng từ nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Tr’hy, BĐBP TP. Đà Nẵng, đứng chân trên địa bàn xã Hùng Sơn (trước đây là xã Tr’hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) luôn bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với người dân. Thông qua những cách làm sáng tạo, chủ động, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đơn cử như gia đình ông Bhlinh Mưr, dân tộc Cơ Tu, ở xã Hùng Sơn thuộc diện hộ nghèo, được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’hy hỗ trợ cây giống, bày cách làm lúa nước, đến nay gia đình ông Bhlinh Mưr đã thoát nghèo. Hiện, ông Bhlinh Mưr trồng được 3 sào lúa nước 2 vụ và đầu tư trồng cam, trồng cây mắc ca, nuôi lợn đen, gà, vịt…

Theo ông Bhlinh Mưr, nhờ có BĐBP hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ giống cây, con, hiện nay, nhiều hộ đồng bào DTTS trong thôn đã biết phát triển kinh tế nhờ nuôi gà, trồng cây mắc ca, cây có giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ đã thoát khỏi diện hộ nghèo và từng bước vươn lên làm giàu.

Thượng tá Bùi Văn Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tr’hy cho biết: “Trên cơ sở nguồn lực của đơn vị, chúng tôi xây dựng mô hình điểm về tăng gia sản xuất theo mô hình vườn, ao, chuồng cho bà con tham quan và hướng dẫn cách nuôi trồng để đảm bảo năng suất. Bên cạnh đó, đơn vị hỗ trợ bò giống, lợn đen và hướng dẫn bà con trồng lúa nước, trồng cây quế và cây dược liệu để bà con chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

BĐBP luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong thực hiện công tác dân vận, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi tuyến đầu Tổ quốc (Ảnh: Ngọc Thu).

Tham gia xây dựng chính trị, phát triển kinh tế ở vùng khó

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, dự án giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới.

Theo đó, Bộ Tư lệnh BĐBP giao chỉ tiêu cụ thể, đảm bảo mỗi Đồn Biên phòng có ít nhất một mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức các hoạt động, các chương trình an sinh xã hội hướng về biên giới. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường tại các xã, đảng viên các Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới để nắm tình hình và trực tiếp tham mưu, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong đó, nổi bật là chủ trương đưa cán bộ Biên phòng tăng cường cho các xã biên giới đặc biệt khó khăn được triển khai từ năm 1998 để tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh. Trong số đó, nhiều cán bộ BĐBP đã trở thành đảng ủy viên, cán bộ chủ chốt cấp xã, là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 giữa Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong thời gian qua, hai cơ quan đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, mô hình như: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”...

Đặc biệt, lực lượng BĐBP và cơ quan công tác dân tộc các địa phương đã phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719). Theo đó, lực lượng BĐBP đã và đang tiếp tục phát huy tốt hằng trăm mô hình giúp dân phát triển kinh tế tại các đồn Biên phòng thông qua các hoạt động của các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG 1719... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Có thể khẳng định, những đóng góp quan trọng của lực lượng BĐBP trong nhiều năm qua đã góp phần làm chuyển biến rõ rệt về kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Từ lâu nay, hình ảnh BĐBP trong lòng đồng bào dân tộc thiểu số là hình ảnh đẹp, đó là hình ảnh Bộ đội cụ Hồ chân thực nhất, hằng ngày gắn bó với đồng bào DTTS, luôn là điểm tựa của đồng bào DTTS, đúng với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".

Từ thực tiễn sinh động và hiệu quả của các chương trình, phong trào, mô hình giúp dân, có thể khẳng định: BĐBP luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong thực hiện công tác dân vận, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Theo Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy BĐBP, với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP sẽ tiếp tục sát cánh cùng Nhân dân, phát huy vai trò “Đội quân công tác” trên trận tuyến xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.