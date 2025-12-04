Ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ

Đinh Trung Khiếu (SN 1990) sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống quân ngũ tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai. Từ nhỏ, hình ảnh người cha là Đại tá Đinh Minh Nhơn, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh (cũ) trong bộ quân phục trang nghiêm đã in sâu trong tâm trí của cậu bé Khiếu.

Những lần nghe cha kể chuyện hành quân, rèn luyện, hỗ trợ người dân gặp khó khăn... đã khắc ghi trong trí nhớ của cậu bé vùng cao về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và cũng từ đây trong anh dần hình thành ước mơ trở thành người lính.

Đinh Trung Khiếu nhận được nhiều bằng khen, giấy khen cho những cống hiến của mình. (Ảnh: NVCC)

"Tôi may mắn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa khi được vào học tại Trường Thiếu sinh quân Dân tộc Quân khu 5 từ năm lớp 6. Cuộc sống tập thể, kỷ luật thép nơi đây đã rèn luyện cho tôi bản lĩnh và ý chí kiên cường để sau này tôi trở thành người lính", Đinh Trung Khiếu bày tỏ.

Trải qua hơn 20 năm học tập, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, hiện nay Đinh Trung Khiếu là Trợ lý tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Hơn 10 năm công tác, anh từng giữ nhiều vị trí khác nhau, trong đó có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn và tuyên huấn.

Đinh Trung Khiếu chia sẻ, Quân đội không chỉ là môi trường rèn luyện mà còn là nơi hun đúc bản lĩnh, tôi luyện ý chí và trao cho người lính trẻ những giá trị trong cuộc đời. Với anh, tuổi trẻ chỉ thật sự ý nghĩa khi được sống trong kỷ luật, cống hiến bằng trái tim và trưởng thành trong thử thách.

Người chiến sĩ trẻ với nhiều sáng kiến

Trong suốt thời gian công tác, Đại úy Đinh Trung Khiếu luôn nỗ lực, phấn đấu với nhiều cách làm sáng tạo. Trên cương vị Bí thư Chi đoàn, anh đã đưa phong trào thanh niên tại đơn vị phát triển với nhiều mô hình thiết thực như: “Chi đoàn 3 chủ động”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện - Chủ nhật xanh”, “Góc đọc sách chiến sĩ trẻ”, và phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022 - 2027 trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, mô hình “Chi đoàn 3 chủ động” - chủ động về tư tưởng, chủ động trong rèn luyện, chủ động trong công việc đã trở thành điểm sáng, giúp đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị và luôn sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đinh Trung Khiếu nhận Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 do Trung ương Đoàn trao tặng. (Ảnh: NVCC)

Ở đơn vị, Đại úy Khiếu còn được xem là “cây sáng kiến”, anh luôn trăn trở để mỗi hoạt động không chỉ mang tính giáo dục chính trị đơn thuần, mà còn phải thật sự gần gũi, sinh động, phù hợp với đời sống thực tế. Anh đã chủ động nghiên cứu và đưa vào áp dụng ba sáng kiến: “Cổ động thao trường đa năng”, “Thiết bị phát nhạc phục vụ hoạt động của đơn vị” và “Hòm thư góp ý và khảo sát tâm trạng”.

Với sáng kiến “Cổ động thao trường đa năng”, anh đã cải tiến bảng cổ động truyền thống thành mô hình gọn nhẹ, tích hợp băng rôn, loa phát thanh, có thể dễ dàng di chuyển và lắp đặt tại thao trường dã ngoại. Nhờ đó, nội dung tuyên truyền được lồng ghép khéo léo trong các giờ nghỉ giải lao, tạo bầu không khí rèn luyện sôi nổi, hấp dẫn.

Trong sáng kiến “Thiết bị phát nhạc phục vụ hoạt động của đơn vị”, Đại úy Đinh Trung Khiếu dựa trên thực tế các buổi chào cờ, hội nghị, luyện tập dân vũ thường xuyên gặp khó khăn do thiếu thiết bị chuyên dụng. Theo đó, thiết bị mới có kích thước nhỏ gọn, tích hợp pin dự phòng, thao tác đơn giản chỉ với một nút bấm, dễ dàng sử dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ hội trường đến ngoài thao trường, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, chính trị, nghi lễ của đơn vị.

Gần đây nhất, trong năm 2025, Đại úy Đinh Trung Khiếu đã triển khai sáng kiến “Hòm thư góp ý và khảo sát tâm trạng”. Đây là mô hình kết hợp giữa phương thức phản hồi truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Hòm thư được thiết kế tích hợp nút bấm khảo sát mức độ hài lòng, mã QR và liên kết trực tiếp với biểu mẫu Google Forms, giúp tổng hợp, phân tích và phản hồi thông tin nhanh chóng và chính xác. Qua đó giúp lãnh đạo đơn vị nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ một cách kịp thời.

Đinh Trung Khiếu (ngoài cùng bên trái) tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024. (Ảnh: NVCC)

Đại úy Đinh Trung Khiếu còn có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tuyên truyền pháp luật cho chiến sĩ. Anh chia sẻ: Thay vì truyền đạt khô khan, mình lựa chọn cách lồng ghép nội dung pháp luật vào sinh hoạt chính trị, bằng hình thức mở như kể chuyện gắn với điều luật, phân tích tình huống vi phạm qua lăng kính đạo đức, hay tổ chức các phiên đối thoại cởi mở giữa chiến sĩ với cán bộ.

“Mục tiêu lớn nhất của tôi là không ngừng hoàn thiện bản thân về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn lẫn kỹ năng tổ chức. Tôi còn mong muốn tiếp tục phát triển các mô hình sáng tạo trong công tác Đoàn, công tác chính trị, để mỗi hoạt động không chỉ là phong trào mà thật sự chạm đến trái tim người lính. Là người con dân tộc Ba Na, tôi luôn đau đáu có thể kết nối đoàn viên, thanh niên với hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hoá của đồng bào DTTS. Đây cũng là một trong những mục tiêu tôi hướng tới trong thời gian tiếp theo”, Đại úy Đinh Trung Khiếu bộc bạch.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, trong thời gian qua, Đại úy Đinh Trung Khiếu đã nhiều lần được tuyên dương: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba do Chủ tịch nước tặng năm 2021, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2024 vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác năm 2024; giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 do Trung ương Đoàn trao tặng; 10 gương mặt trẻ tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đạt giải thưởng Ngô Mây năm 2024...