Với 5 căn nhà được bàn giao, mỗi nhà được hỗ trợ xây dựng là 50 triệu đồng. Trong năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Ân được phân bổ xây dựng 23 nhà Đại đoàn kết từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Huyện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 18 căn nhà còn lại trong thời gian cuối năm, chuẩn bị cho một mùa mưa bão mới cũng như đón cái tết ấm áp hơn.

Việc hỗ trợ nhà ở đại đoàn kết giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn có nơi ở an toàn và ổn định. Điều này rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe và an ninh cho các gia đình, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Một ngôi nhà an toàn giúp giảm bớt các rủi ro liên quan đến môi trường sống giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Những căn nhà đại đoàn kết thấm đẫm tinh thần tương thân tương ái của người Việt giúp những người khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát còn mang lại lợi ích lâu dài. Khi các hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở ổn định, họ có thể tập trung phát triển kinh tế như tìm kiếm việc làm, học tập hay tham gia các hoạt động cộng đồng. Điều này cho phép họ có nền tảng dần dần thoát nghèo và tự chủ về kinh tế, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng nhà ở đại đoàn kết còn tạo ra một môi trường sống đoàn kết và gắn bó, phát huy tinh thần tương thân tương ái đặc biệt của người Việt.