Chiều 24/3, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, tính đến trưa cùng ngày đã ghi nhận 19 người đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một điểm bán ở xã Tịnh Khê.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Sức khỏe các trường hợp hiện cơ bản ổn định.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sốt sau khi ăn bánh mì ổ có nhân trong khoảng thời gian từ sáng 21/3 đến sáng 22/3. Ca đầu tiên khởi phát triệu chứng vào chiều 21/3, sau đó nhiều người khác lần lượt nhập viện.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi điều tra dịch tễ, truy vết và lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ảnh: BV

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở cho biết mỗi ngày bán một tủ bánh mì từ 6h đến 9h sáng, với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ, ớt rim, rau ngò, thịt hon, xíu mại. Trong đó, chả được mua từ một cơ sở gần chợ Gò; ớt rim và chà bông lấy từ tiểu thương tại chợ Tịnh Khê; các nguyên liệu còn lại do gia đình tự chế biến tại bếp.

Các sản phẩm như chả bò gân, chả lụa, ớt rim, chà bông được cơ sở mua về bảo quản, sử dụng để kinh doanh trong 2-3 ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm, cũng như chưa chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu sử dụng để chế biến bánh mì.

Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại cơ sở, đồng thời yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chuyên môn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.