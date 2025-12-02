Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Âu Hải Hưng (SN 1987, trú tại Hà Nội) tù chung thân về tội Giết người và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 14/6/2025, anh Nguyễn Chí C. (SN 1994, ở phường Việt Hưng) cùng Âu Quang Huy (SN 1995, em trai bị cáo Hưng) ngồi uống bia tại quán ở đầu ngõ 80 phố Hoa Lâm. Đến 1h30 ngày 15/6/2025, Huy thấy anh Âu Quang Đồng (SN 1995) đi qua nên gọi vào uống cùng. Khoảng 10 phút sau, khi thấy Huy say, anh C. và anh Đồng đưa Huy về nhà.

Về tới cổng, do Huy quá say, anh C. và anh Đồng phải dìu xuống xe, nhưng Huy không chịu vào nhà, liên tục to tiếng chửi bới.

Thời điểm này, Hưng nghe tiếng ồn, tưởng em trai bị đánh nên vào bếp lấy hai con dao mang ra “nghênh chiến”. Hưng lao tới đâm anh C. nhưng không trúng. Thấy con trai cầm dao tấn công, mẹ của Hưng lập tức lao vào ôm và tìm cách can ngăn.

Bị cáo Âu Hải Hưng tại tòa. Ảnh: TT

Người mẹ cố giằng lấy hai con dao từ tay Hưng rồi cất vào bếp. Lúc này, Huy giải thích với anh trai rằng anh C. là bạn, chỉ đưa Huy về nhà và giữa hai người không có mâu thuẫn. Nghe vậy, Hưng nói hôm sau sẽ sang xin lỗi.

Tuy nhiên, anh C. không đồng ý và lớn tiếng thách thức: “Bây giờ ông thích chơi kiểu gì, báo Công an hay gọi xã hội?”. Bực tức vì lời nói này, Hưng chạy vào nhà lấy một con dao khác rồi đuổi theo đâm anh C.

Anh C. bỏ chạy được khoảng 30–50 m thì bị Hưng đuổi kịp. Hai bên lao vào xô xát, sau đó Hưng cầm dao đâm một nhát vào lưng anh C. Nạn nhân cố gắng đi bộ về nhà nhưng gục ngã giữa đường. Anh C. được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu nhưng tử vong ngoại viện do vết thương xuyên thấu thùy trên phổi trái, gây mất máu cấp.

Đến 7h sáng cùng ngày, Âu Hải Hưng đến Công an phường Việt Hưng đầu thú và khai nhận hành vi.

Đối với mẹ bị cáo, cơ quan tố tụng xác định sau khi sự việc xảy ra, bà có dọn dẹp, rửa khu vực hiện trường. Quá trình điều tra làm rõ việc này nhằm tránh ảnh hưởng đến hàng xóm, không phải để xóa dấu vết hay gây khó khăn cho công tác điều tra.

Sau đó, người mẹ đã đến cơ quan Công an làm việc, khai báo trung thực, phù hợp với diễn biến vụ án. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định hành vi của bà không cấu thành tội Che giấu tội phạm hoặc Không tố giác tội phạm, nên không xem xét xử lý.