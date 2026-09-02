Nhiều người băn khoăn tại sao bản thân ăn nhiều nhưng vẫn luôn cảm thấy nhanh đói. Bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) giúp giải đáp thắc mắc.

1. Ăn nhiều nhưng thiếu chất xơ, protein và chất béo

Bánh mì, kẹo, nước ngọt, bánh ngọt và các thực phẩm chứa nhiều bột đường đã qua chế biến được tiêu hóa, hấp thu nhanh do đã mất phần lớn chất xơ, vitamin và khoáng chất. Thức ăn không lưu lại lâu trong dạ dày nên nhanh tạo cảm giác đói.

Đường hấp thu nhanh vào máu còn kích thích cơ thể tiết nhiều insulin, có thể khiến đường huyết hạ đột ngột, gây đói và run.

Chất xơ làm thức ăn tồn tại trong dạ dày lâu hơn và giảm hormone kích thích cảm giác thèm ăn. Ảnh: Võ Thu

Trong khi đó, protein giúp tăng hormone tạo cảm giác no, còn chất béo lưu lại lâu hơn trong dạ dày, kích thích các hormone tạo cảm giác đầy bụng. Chất xơ cũng làm thức ăn tồn tại trong dạ dày lâu hơn và giảm hormone kích thích cảm giác thèm ăn.

Vì vậy, nên ưu tiên thực phẩm nguyên hạt, rau, trái cây, các loại hạt, cá, trứng, thịt và nguồn chất béo có lợi như quả bơ, dầu olive.

2. Ăn thức ăn lỏng, ăn quá nhanh hoặc vừa ăn vừa làm việc

Thức ăn lỏng rời khỏi dạ dày nhanh hơn và ít ức chế hormone gây đói so với thức ăn đặc. Khi ăn quá nhanh, não cũng chưa kịp nhận biết tín hiệu no, khiến bạn dễ ăn thêm.

Tương tự, vừa ăn vừa chơi game, đọc sách hoặc làm việc khiến sự chú ý bị phân tán, khó nhận biết cảm giác no và dễ ăn quá mức.

Ăn chậm, nhai kỹ giúp cơ thể có thời gian nhận biết đã no, từ đó kiểm soát lượng thức ăn tốt hơn.

3. Khát nước nhưng tưởng là đói

Đôi khi cơ thể thực sự thiếu nước nhưng lại phát sinh cảm giác muốn ăn. Uống nước tạo cảm giác đầy bụng, vì vậy nếu uống không đủ nước, bạn có thể thường xuyên thấy đói.

Khi có cảm giác đói bất chợt, nên uống nước trước để tránh ăn quá độ. Rau và trái cây cũng là những thực phẩm có thể bổ sung nước cho cơ thể.

4. Có thai

Đây là nguyên nhân có thể khiến nhiều phụ nữ bất ngờ khi bỗng nhiên thường xuyên thấy đói.

Một số phụ nữ mang thai không bị nghén mà ngược lại luôn muốn ăn. Họ có thể chỉ muốn ăn một số món “lạ”, đồng thời không ưa hoặc sợ những món từng yêu thích hàng ngày.

5. Stress, thiếu ngủ hoặc tập luyện quá sức

Khi stress, cơ thể ban đầu tiết adrenaline làm mất cảm giác đói. Nếu lo lắng kéo dài, cortisol tăng lên có thể làm phát sinh nhu cầu ăn uống, đặc biệt là đồ ngọt.

Thiếu ngủ cũng làm mất cân bằng hormone leptin và ghrelin, từ đó tăng cảm giác thèm ăn và khiến cơ thể nhanh đói hơn.

Ngược lại, tập thể dục quá sức, cường độ cao và kéo dài khiến cơ thể cần nhiều năng lượng, tốc độ chuyển hóa năng lượng tăng và cảm giác đói dễ xuất hiện.

6. Bệnh lý, thuốc hoặc thay đổi hormone

Đói thường xuyên có thể liên quan đến hạ đường huyết, một số loại thuốc hoặc bệnh tiểu đường.

Nhịn ăn nhiều giờ, ăn không đủ năng lượng hoặc hạ đường huyết do thuốc có thể gây mệt mỏi, chóng mặt kèm cảm giác đói.

Một số thuốc điều trị trầm cảm, mất ngủ, rối loạn cảm xúc, chống động kinh, kháng histamin, corticoid, insulin và một số thuốc dùng trong sản phụ khoa có thể làm tăng thèm ăn.

Đặc biệt, người mắc tiểu đường không đưa được đường vào tế bào để sử dụng nên cơ thể luôn trong tình trạng thiếu năng lượng, dẫn đến cảm giác đói và ăn nhiều. Các triệu chứng có thể gồm “5 nhiều”: ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy nhiều và mệt nhiều.

Ngoài ra, rối loạn tiền mãn kinh với các cơn bốc hỏa, đổ mồ hôi, nóng bừng cũng có thể làm xáo trộn cảm giác đói.